रणदीप हुड्डा बने पिता, पत्नी लिन ने दिया बेटी को जन्म
रणदीप हुड्डा पापा बन गए हैं। एक्टर की पत्नी लिन ने बेटी को जन्म दिया है। एक्टर ने वैसे मंगलवार की सुबह भी अस्पताल से फोटो शेयर की थी जिसमें लिखा था, स्टे काल्म एंड बी डैड यानी पापा बनने से पहले शांत रहें।
रणदीप हुड्डा पापा बन गए हैं। एक्टर की पत्नी लिन ने बेटी को जन्म दिया है। रणदीप ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ इस गुड न्यूज को शेयर किया है और उनका ये पोस्ट काफी अलग है। दरअसल, रणदीप की बेटी ने उसी दिन जन्म लिया जिस दिन उनके पिता का बर्थडे है।
रणदीप का स्पेशल मैसेज
रणदीप ने पहली फोटो शेयर की है जिसमें उनके पिता ने पोती को गोद में पकड़ा है। वहीं दूसरी फोटो में उन्होंने बेटे के हाथ की फोटो शेयर की है। फोटोज शेयर कर रणदीप ने लिखा, दादा अर पोती नै जन्मदिन की घणिए बधाई।
पिता के बर्थडे पर रणदीप की बेटी का जन्म
इसके बाद रणदीप ने लिखा, ‘आज मैं पिता बन गया हूं। आज आपको लेकर मेरा जो अप्रिशिएशन है वो बढ़ गया है और गहरा भी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण है लिन को थैंक्यू, मुझे पापा बनाने के लिए और हमारी प्यारी बेटी को इस दुनिया में लाने के लिए।’
सोमवार को ही रणदीप और लिन ने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं।
रणदीप-लिन की शादी
बता दें कि रणदीप और लिन ने 29 नवंबर 2023 में शादी की थी वो भी मणिपुर ट्रेडिशन्स के हिसाब से। दोनों की शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे।
वहीं नवंबर 2025 में दोनों ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। दोनों ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर अनाउंस कर उस मोमेंट को खास बना दिया था। फोटोज शेयर कर रणदीप ने लिखा था, प्यार के 2 साल, एडवेंचर और अब लिटल वाइल्ड भी आने वाला है।
रणदीप-लिन की स्टोरी
रणदीप और लिन की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों नसीरुद्दीन शाह के थिएटर में मिले थे। वहीं दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। कोविड में लॉकडाउन के दौरान दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2022 में दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म किया।
प्रोफेशनल लाइफ
दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रणदीप अब जाट फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसमें सनी देओल लीड रोल में हैं। वहीं लिन की बात करें तो वह मैरी कॉम में काम कर चुकी हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं। वह इसके अलावा रंगून और जाने जान में भी काम कर चुकी हैं। वह इसके अलावा ईको फ्रेंडली ज्वैलरी ब्रांड शमू सना की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।
