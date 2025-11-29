Hindustan Hindi News
रणदीप हुड्डा बनने हैं पिता, पत्नी लिन के साथ फैंस को दी गुड न्यूज

रणदीप हुड्डा बनने हैं पिता, पत्नी लिन के साथ फैंस को दी गुड न्यूज

संक्षेप:

रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन ने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है। शादी की दूसरी एनिवर्सरी पर रणदीप ने फैंस को यह गुड न्यूज दी है।

Sat, 29 Nov 2025 01:28 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम अपनी लाइफ के नए चैप्टर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। शादी के 2 साल बाद अब दोनों पैरेंट्स बनने वाले हैं। रणदीप ने सोशल मीडिया पर पत्नी की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट की है। रणदीप ने लिन के साथ फोटो शेयर की है जिसमें दोनों बॉन फायर एंजॉय कर रहे हैं और एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है।

प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट

फोटो शेयर कर रणदीप ने लिखा, ‘2 साल का प्यार, एडवेंचर और अब लिटल वाइल्ड आने वाला है।’ इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। सभी दोनों को बधाई दे रहे हैं।

दिवाली से आ रही थी प्रेग्नेंसी की खबरें

बता दें कि इसी साल दिवाली के मौके पर लिन की प्रेग्नेंसी की खबरें आने लगी थीं जब दोनों ने दिवाली के मौके पर फोटोज शेयर की थीं। फैंस अनुमान लगाने लगे थे कि लिन प्रेग्नेंट हैं।

रणदीप-लिन की शादी

बता दें कि रणदीप और लिन की शादी काफी चर्चा में रही थी। रणदीप हरियाणा से हैं और लिन मणिपुर से। दोनों ने मणिपुर के ट्रेडिशन्स के हिसाब से शादी की थी साल 2023 में। दोनों साल 2011 से रिलेशनशिप में थे और शादी की फोटोज शेयर कर उन्होंने फैंस को गुड न्यूज दी थी। दोनों की शादी काफी प्राइवेट थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे।

Randeep Hooda

