रणबीर कपूर की रामायण के सिर्फ VFX में लगेंगे 300 दिन, इस दिन तैयार होगा फाइनल कट
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण से जुड़ी ताजा खबर सामने आ रही है। फिल्म के पहले भाग की शूटिंग के बाद अब VFX पर काम हो रहा है, मेकर्स ने 300 दिनों का लंबा समय सिर्फ एडिटिंग के लिए तय किया है।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी फिल्म रामायण के लिए खबरों में बने हुए हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इस फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी, सनी देओल, यश जैसे सुपरस्टार एक्टर्स नजर आने वाले हैं। नितेश तिवारी ने फिल्म के हर पहलू पर बारीकी से काम किया है। अब ताजा खबरों की मानें तो सिर्फ VFX के काम के लिए 300 दिनों का समय तय किया गया है।
VFX के लिए 300 दिन
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स अब रामायण के VFX काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "रामायण: भाग 1 की शूटिंग जून 2025 में ही पूरी हो गई थी, और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने पहले भाग के लिए एडिटिंग का काम पूरा कर लिया। उन्होंने रन टाइम को तय कर दिया है और रामायण के लिए लाइन-अप तय कर दिया है। VFX का पहला दौर भी पूरा हो चुका है, और टीम अब पोस्ट-प्रोडक्शन के लंबे दौर के लिए आखिरी एडिटिंग पर काम कर रही है।"
रामायण की रिलीज
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और उनकी टीम 2026 की गर्मियों तक रामायण: भाग 1 का फाइनल कट तैयार कर देंगे, ताकि फिल्म दिवाली पर थिएटर में रिलीज हो सके। इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर्स के पास एक लंबी मार्केटिंग प्लानिंग है जिसे समय पर इस्तेमाल किया जाएगा। रामायण अभी तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। पहले भाग की एडिटिंग चल रही है वहीं दूसरा पार्ट पोस्ट प्रोडक्शन में है। आने वाले समय में कभी भी दूसरे भाग की शूटिंग शुरू हो सकती है।
