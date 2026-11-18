Ramayana Box Office Collection: फिल्म ‘रामायण’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने के बाद भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, वीकडेज में कमाई में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की रफ्तार बनी हुई है।