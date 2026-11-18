Ramayana Box Office Collection LIVE: 14वें दिन कैसी हुई रामायण की शुरुआत?
रामायण ने आज सुबह 8 बजे तक 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। बीते दिन भी रामायण की शुरुआत इसी आंकड़े से हुई थी।
रामायण’ का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14वां दिन
Ramayana Box Office Collection: फिल्म ‘रामायण’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने के बाद भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, वीकडेज में कमाई में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की रफ्तार बनी हुई है।
Ramayana Worldwide Box Office Collection:1500 करोड़ के क्लब में शामिल होने से कितनी दूर है ‘रामायण’?
घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी ‘रामायण’ का शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म अब तक दुनियाभर में 1,483.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। इस तरह 1,500 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने के लिए इसे अब सिर्फ 16.90 करोड़ रुपये की और कमाई करनी है।
भारत में ‘रामायण’ का कलेक्शन
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दो हफ्तों में शानदार कमाई की है।
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे 1
|64.85 करोड़ रुपये
|डे 2
|48.05 करोड़ रुपये
|डे 3
|69.80 करोड़ रुपये
|डे 4
|56.15 करोड़ रुपये
|डे 5
|107.50 करोड़ रुपये
|डे 6
|94.10 करोड़ रुपये
|डे 7
|70.65 करोड़ रुपये
|डे 8
|53.50 करोड़ रुपये
|डे 9
|48.10 करोड़ रुपये
|डे 10
|72.90 करोड़ रुपये
|डे 11
|75 करोड़ रुपये
|डे 12
|32 करोड़ रुपये
|डे 13
|28.35 करोड़ रुपये
|कुल कलेक्शन
|820.95 करोड़ रुपये
Ramayana Box Office Collection LIVE: 14वें दिन कैसी हुई रामायण की शुरुआत?
रामायण ने आज सुबह 8 बजे तक 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। बीते दिन भी रामायण की शुरुआत इसी आंकड़े से हुई थी।
रामायण की अब तक की कमाई
‘रामायण’ ने 12 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 820.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
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