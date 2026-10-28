रणबीर कपूर ने इन फिल्मों के लिए 4 बार जीता बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड, एक किरदार तो अमर हो गया
रणबीर कपूर ने अपने जीवन में चार बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते हैं। उनकी इन फिल्मों ने ऑडियंस के दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। जानिए कब और किस फिल्म के लिए ये अवॉर्ड रणबीर के नाम हुए।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ से बॉक्स ऑफिस हिलाने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर रोमांटिक हीरो की इमेज बनाने वाले अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका में होंगे। ये ट्रेलर में राम के किरदार की झलक देखने के बाद यूजर्स उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्हें एक अच्छा एक्टर बताया जा रहा है। इससे पहले आई फिल्मों में अपने काम के लिए उनकी खूब तारीफ हुई है। अपनी चार बेहतरीन फिल्मों के लिए तो एक्टर ने फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीता था। जानिए किन फिल्मों के लिए रणबीर ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था।
फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतना है खास
फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतना अपने आप में बहुत खास है। सालों से चली आ रही इस अवॉर्ड सेरेमनी ने दिलीप कुमार से लेकर नूतन, नरगिस जैस एक्ट्रेसेज को उनके काम के लिए सम्मानित किया है। बेस्ट एक्टर केटेगरी में ये अवॉर्ड रणबीर कपूर ने अपनी चार फिल्मों में बेस्ट परफॉरमेंस के लिए जीता।
रॉकस्टार
साल 2011 में आई इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार आज भी ऑडियंस की फेवरेट है। फिल्म के म्यूजिक से लेकर कहानी ने लोगों पर छाप छोड़ दी थी। लेकिन इस फिल्म में रणबीर का निभाया किरदार जनार्दन जाखड़ जैसे अमर हो गया। इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने साल 2012 में अपने करियर का पहले बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था।
बर्फी
साल 2012 में रणबीर कपूर ने फिल्म बर्फी से फिर से साबित किया कि वो इस नई पीढ़ी के सबसे शानदार एक्टर्स में से एक हैं। फिल्म बर्फी में उनकी परफॉरमेंस की खूब तारीफ हुई थी। इस फिल्म को अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था। साल 2013 के फिल्मफेयर अवॉर्ड में फिल्म को कई नॉमिनेशन मिले थे। इन नॉमिनेशन में से 7 अवॉर्ड फिल्म के नाम रहे। उसमें से एक बेस्ट एक्टर का था जो रणबीर ने जीता था।
संजू
राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू बनाई थी। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणबीर ने संजय का किरदार निभाया था। रणबीर की परफॉरमेंस की खूब तारीफ हुई और एक्टर ने बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर का अवॉर्ड अपने नाम किया था। ये उनका तीसरा बेस्ट एक्टर अवॉर्ड था।
रणबीर कपूर के करियर की सबसे खास फिल्मों में से एक एनिमल है। साल 2023 में आई इस फिल्म में रणबीर कपूर का हिंसक रूप देखने को मिला था।
उनका स्वैग वायरल हुआ और उनके किरदार से लोग जुड़ गए। आज भी रणबीर के करियर की बेस्ट फिल्मों में एनिमल का नाम आता है। इस फिल्म के लिए रणबीर ने साल 2024 में रणबीर ने बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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