Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanbir Kapoor Was Excited Controversial Animal showed Nagarjuna kissing scene Vijay Deverakonda
किसिंग सीन दिखाया; एनिमल को लेकर उत्साहित थे रणबीर, ब्रह्मास्त्र के शूट पर...

किसिंग सीन दिखाया; एनिमल को लेकर उत्साहित थे रणबीर, ब्रह्मास्त्र के शूट पर...

संक्षेप: रणबीर कपूर एनिमल को लेकर काफी उत्साहित थे।एक्टर के साथ ब्रह्मास्त्र में काम कर चुके नागार्जुन ने बताया कि वो सेट पर एनिमल फिल्म को लेकर बात करते थे। संदीप ने कहा कि रणबीर ने कभी फिल्म को लेकर कोई संदेह नहीं किया। 

Wed, 12 Nov 2025 11:28 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2023 में आई फिल्म एनिमल की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। फिल्म में रणबीर कपूर की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया था। अब संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि रणबीर कपूर ने कभी फिल्म को लेकर कोई संदेह नहीं किया। वहीं, रणबीर के साथ ब्रह्मास्त्र में काम कर चुके एक्टर नागार्जुन ने कहा कि रणबीर फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे। वो ब्रह्मास्त्र पर एनिमल की बातें किया करते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राम गोपाल वर्मा की फिल्म कल्ट क्लासिक शिवा एक बार फिर रिलीज होने जा रही है। इस मौके पर संदीप रेड्डी वांगा ने राम गोपाल वर्मा और नागार्जुन के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने करियर के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने संदीप वांगा की फिल्म एनिमल के बारे में भी बात की।

संदीप ने कहा रणबीर को नहीं था कोई संदेह

एक वीडियो में राम गोपाल वर्मा को वांगा से ये पूछते देखा गया कि एनिमल में सीन्स इतने अलग थे, क्या किसी एक्टर को फिल्म के सीन्स को लेकर संदेह था? इसपर संदीप रेड्डी ने कहा कि रणबीर को कभी कोई संदेह नहीं था। रणबीर ने कहा कि हर चीज बिल्कुल नई है।

एनिमल को लेकर उत्साहित थे रणबीर कपूर

इसी बातचीत का हिस्सा बनते हुए नागार्जुन ने कहा कि एनिमल का शूट शुरू होने से पहले ही रणबीर कपूर फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे। नागार्जुन ने कहा, “मुझे याद है उस वक्त मैं उनके साथ ब्रह्मास्त्र कर रहा था और वो केवल एनिमल के बारे में ही बात कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एनिमल शुरू नहीं की थी।”

नागार्जुन को दिखाया किसिंग सीन

नागार्जुन ने आगे कहा, “वो अर्जुन रेड्डी दिखा रहे थे, हिंदी वर्जन नहीं बल्कि तेलुगू वर्जन। वो कुछ सीन्स दिखा रहे थे। मुझे याद है एक सीक्वेंस जहां विजय (विजय देवरकोंडा) एक लड़की को किस कर रहे थे। वो मुझे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये कितना असली लग रहा है...वो फिल्म को शुरू करने को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे।”

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Ranbir Kapoor animal movie Nagarjuna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।