रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

संक्षेप:

Ranbir Kapoor vs Ranveer Singh: रणबीर कपूर और रणवीर सिंह का नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों में किसने ज्यादा पढ़ाई की है?

Jan 02, 2026 09:45 am IST
रणवीर सिंह अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की वजह से चर्च में बने हुए हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। वहीं रणबीर कपूर के फैंस उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ और ‘लव एंड वॉर’ के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम आपको ये बताने वाले हैं कि दोनों में से ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है।

रणबीर कपूर

रणबीर कपूर ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि वह अपने परिवार के पहले लड़के थे जिसने 10वीं क्लास का एग्जाम पास किया था इसलिए उनकी दादी ने सबके लिए पार्टी रखी थी। इसके बाद उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से प्री-यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया और फिर न्यूयॉर्क चले गए। उन्होंने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विज़ुअल आर्ट्स से फिल्ममेकिंग का कोर्स किया। फिर ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से मेथड एक्टिंग सीखी।

रणबीर कपूर

करियर की शुरुआत

10वीं का एग्जाम पास करने के बाद रणबीर ने 1999 में अपने पिता, दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर को ‘आ अब लौट चलें’ में असिस्ट किया था। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2005 में संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और साल 2007 में बॉलीवुड फिल्म 'सांवरिया' से सोनम कपूर के साथ डेब्यू किया।

रणवीर सिंह

रणवीर सिंह हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे इसलिए स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते थे, लेकिन जब उन्होंने मुंबई में एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया तब उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना आसान नहीं है। ऐसे में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। वह यूनाइटेड स्टेट्स गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से टेलीकम्युनिकेशंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ सालों तक विज्ञापन में कॉपीराइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया।

रणवीर सिंह

एक्टिंग में कैसे रखा कदम?

कुछ समय बात उन्होंने डायरेक्टर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजने का फैसला किया। वह हर तरह के ऑडिशन के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। सिर्फ छोटे रोल्स के लिए कॉल आते थे। फिर साल 2010 में उन्होंने मनीष शर्मा की फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ में लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को उनका ऑडिशन बहुत पसंद आया और उन्होंने उन्हें अनुष्का शर्मा के साथ कास्ट कर लिया।

