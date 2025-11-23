नेत्रा की शादी के बीच वायरल हुआ रणबीर कपूर का वीडियो, कहा था- मैं शादी में नाचते हुए अपनी...

संक्षेप: Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर को पुराना वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है जिसमें उन्हें यह बताते देखा जा सकता है कि वह क्यों शादी-पार्टियों में परफॉर्म नहीं करते हैं।

उदयपुर में हो रही बिजनेस टायकून राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस शादी में तमाम बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारे स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच रणबीर कपूर का वो पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें उन्हें पैसों के लिए शादियों में कभी नहीं नाचने की बात कहते देखा जा सकता है। रणबीर कपूर ने इस वीडियो में बताया था कि मैं स्टारडम नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं अपने स्टारडम के कारण यह नहीं सोचूंगा कि अगर मैं स्टार हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और बच निकलूंगा।

रणवीर के बाद वायरल हुआ यह वीडियो रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन समेत तमाम बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की हाई-प्रोफाइल शादी में शिरकत की। रणवीर सिंह की पावरफुल परफॉर्मेंस ने इस शादी में चार चांद लगा दिए। एक वायरल क्लिप में रणवीर सिंह को डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेट्टीना एंडरसन को 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के गाने 'झुमका' पर लोगों ने डांस करवाते देखा था।

शाहरुख से रणवीर तक करते हैं परफॉर्म इधर रणवीर सिंह का यह वीडियो वायरल हुआ और उधर रणबीर कपूर के फैंस ने उनके साल 2011 के इंटरव्यू का वो वीडियो वायरल करवा दिया जिसमें उन्होंने टाइम्स नाऊ के साथ बातचीत में बताया था कि वो क्यों शादियों में परफॉर्म नहीं करते हैं? शादियों में परफॉर्म करना एक ऐसी चीज है जो बॉलीवुड स्टार्स आज से नहीं, बल्कि कई सालों से कर रहे हैं। शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक शादी-पार्टियों में परफॉर्म करते हैं और इसके लिए मोटी फीस चार्ज करते हैं।