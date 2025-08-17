लव एंड वॉर की शूटिंग के लिए जयपुर पहुंचे रणबीर कपूर-विक्की कौशल, अलग लुक से फैंस को किया इम्प्रेस

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और विक्की कौशल ने लव एंड वॉर की शूटिंग के लिए जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों एक्टर का लुक एक दूसरे से मिलता हुआ लगा। दोनों ने पैपराजी पोज दिए।

रणबीर कपूर और विक्की कौशल ‘संजू’ के बाद एक बार फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं। ये एक खास फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट लीड हीरोइन के किरदार में दिखेंगी। कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। अब दोनों लीड एक्टर अपने साथ वाले सीन शूट करने के लिए जयपुर जा पहुंचे हैं। एक्टर्स को आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया। इस मौके पर दोनों ने पैपराजी के सामने पोज दिए।

बदले हुए लुक में जयपुर पहुंचे रणबीर-विक्की इस मौके पर विक्की और रणबीर कपूर का लुक एक दूसरे से मिलता-जुलता लग रहा है। एक्टर्स ने अपने किरदार के लिए मूंछें रखी हुई हैं। इस मौके पर विक्की ने ब्लैक आउटफिट, एक कैप के साथ कैरी किया है तो रणबीर वाइट टी-शर्ट और पैंट में नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले विक्की पैपराजी को बिना देखे ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर रणबीर उन्हें साथ तस्वीर के लिए रोकते हैं। दोनों इंतजार कर रहे पैपराजी को अपनी तस्वीरें देते हैं और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लव एंड वॉर के कुछ सीन राजस्थान के कुछ शहरों में शूट किए जाएंगे। हालांकि, आलिया दोनों के साथ नजर नहीं आई।