रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक जल्द आएगा सामने, प्रमोशन की तैयारी शुरू
रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर का पहला लुक जल्द रिलीज किया जाएगा। फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन को लकार तैयारियां शुरू होने की खबर सामने आई है।
रणबीर कपूर इस साल अपनी दो फिल्मों से धमाका करने वाले हैं।रामायण की पहली झलक सामने आने के बाद अब फिल्म के ट्रेलर का इंतजार हो रहा है। वहीं अब उनकी और संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर का भी प्रमोशनल कैंपेन शुरू होने की ताजा खबर सामने आई है। मेकर्स जल्द ही फिल्म का पहला लुक शेयर करने जा रहे हैं। इससे औदेंस के बीच रिलीज से पहले बज क्रिएट करना है। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें रणबीर के साथ विकी कौशल और आलिया भट्ट नजर आने वाली हैं।
लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक होगा जल्द रिलीज
बॉलीवुड हंगामा ने अपने सूत्र के हवाले से बताया कि लव एंड वॉर का पहला लुक जल्द सामने आने की उम्मीद है। फिल्म का पहला लुक इस दीवाली से पहले ही लोगों के बीच शेयर कर दिया जाएगा। फिल्म के पहले लुक के लिए पहले माहौल बनाया जाएगा और फिर धमाका होगा। वैसे, रामायण को लेकर रणबीर कपूर पहले से ही खबरों में बने हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी लव एंड वॉर का पहला लुक आता है तो फैंस के लिए ट्रीट होगी और मेकर्स के लिए मुनाफा। रणबीर कपूर को लेकर बना मौजूदा बज फिल्म लव एंड वॉर के मेकर्स को फायदा पहुंचाने वाला है।
लव एंड वॉर होगी खास फिल्म
संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों की कहानी हमेशा एक खास तरह से अपनी ऑडियंस के सामने पेश करते आए हैं। इन कहानियों में हमेशा मन की भावनाओं को ऊपर रखा जाता है। उनकी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर प्यार और जंग के बीच पनपे एहसास की कहानी है जिसमें प्यार धोखा और वफादारी है। कौन प्यार में है और कौन अपने रिश्ते को लेकर कितना वफादार है, ये कहानी पर्दे पर देखने में मजा आने वाला है।
लव एंड वॉर के सीन हुए थे लीक
पिछले कुछ समय में फिल्म कुछेक सीन और एक्टर्स के लुक सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं। एक्टर्स को पुराने जमाने के लुक और आउट फिट में देखा गया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। इसकी शूटिंग राजस्थान के एक जगह पर की गई थी जिसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यही सीन फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट भी होने वाला है।
लव एंड वॉर की रिलीज
लव एंड वॉर की रिलीज का इंतजार हो रहा है। पहले ये फिल्म अगस्त में दस्तक देने वाली थी। लेकिन अब रणबीर कपूर की रामायण के बाद दस्तक देगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म नवंबर या दिसंबर की शुरुआत में रिलीज हो सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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