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रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक जल्द आएगा सामने, प्रमोशन की तैयारी शुरू

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर का पहला लुक जल्द रिलीज किया जाएगा। फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन को लकार तैयारियां शुरू होने की खबर सामने आई है।

Love and war first look
लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक जल्द आएगा

रणबीर कपूर इस साल अपनी दो फिल्मों से धमाका करने वाले हैं।रामायण की पहली झलक सामने आने के बाद अब फिल्म के ट्रेलर का इंतजार हो रहा है। वहीं अब उनकी और संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर का भी प्रमोशनल कैंपेन शुरू होने की ताजा खबर सामने आई है। मेकर्स जल्द ही फिल्म का पहला लुक शेयर करने जा रहे हैं। इससे औदेंस के बीच रिलीज से पहले बज क्रिएट करना है। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें रणबीर के साथ विकी कौशल और आलिया भट्ट नजर आने वाली हैं।

लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक होगा जल्द रिलीज

बॉलीवुड हंगामा ने अपने सूत्र के हवाले से बताया कि लव एंड वॉर का पहला लुक जल्द सामने आने की उम्मीद है। फिल्म का पहला लुक इस दीवाली से पहले ही लोगों के बीच शेयर कर दिया जाएगा। फिल्म के पहले लुक के लिए पहले माहौल बनाया जाएगा और फिर धमाका होगा। वैसे, रामायण को लेकर रणबीर कपूर पहले से ही खबरों में बने हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी लव एंड वॉर का पहला लुक आता है तो फैंस के लिए ट्रीट होगी और मेकर्स के लिए मुनाफा। रणबीर कपूर को लेकर बना मौजूदा बज फिल्म लव एंड वॉर के मेकर्स को फायदा पहुंचाने वाला है।

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फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का लुक

लव एंड वॉर होगी खास फिल्म

संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों की कहानी हमेशा एक खास तरह से अपनी ऑडियंस के सामने पेश करते आए हैं। इन कहानियों में हमेशा मन की भावनाओं को ऊपर रखा जाता है। उनकी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर प्यार और जंग के बीच पनपे एहसास की कहानी है जिसमें प्यार धोखा और वफादारी है। कौन प्यार में है और कौन अपने रिश्ते को लेकर कितना वफादार है, ये कहानी पर्दे पर देखने में मजा आने वाला है।

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लव एंड वॉर के सीन हुए थे लीक

पिछले कुछ समय में फिल्म कुछेक सीन और एक्टर्स के लुक सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं। एक्टर्स को पुराने जमाने के लुक और आउट फिट में देखा गया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। इसकी शूटिंग राजस्थान के एक जगह पर की गई थी जिसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यही सीन फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट भी होने वाला है।

लव एंड वॉर की रिलीज

लव एंड वॉर की रिलीज का इंतजार हो रहा है। पहले ये फिल्म अगस्त में दस्तक देने वाली थी। लेकिन अब रणबीर कपूर की रामायण के बाद दस्तक देगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म नवंबर या दिसंबर की शुरुआत में रिलीज हो सकती है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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