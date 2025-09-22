ranbir kapoor vaping scene in aryan khan web series erupts controversy, Nhrc uges for police complaint बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इस सीन पर फंसे रणबीर कपूर! NHRC ने बोला-केस दर्ज करो, Bollywood Hindi News - Hindustan
बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इस सीन पर फंसे रणबीर कपूर! NHRC ने बोला-केस दर्ज करो

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रणबीर कपूर के कैमियो के खिलाफ शिकायत की मांग हुई है। इस कैमियो में एक्टर को ई-सिगरेट यानी वेप का इस्तेमाल करते देखा गया था।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 10:03 PM
आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हाल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी और सहर बंबा ने लीड रोल निभाया है। इसके अलावा राघव जुयाल, मनोज पाहवा, मोना सिंह और रजत बेदी जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। लेकिन सीरीज में कैमियो करने वाले एक्टर्स खबरों में बने हुए हैं। वेब सीरीज के आखिरी एपिसोड में रणबीर कपूर भी नजर आए थे जिन्हें लेकर अब विवाद हो गया है। दरअसल, अपने कैमियो में रणबीर को ई सिगरेट यानी वेप का इस्तेमाल करते देखा गया है।

रणबीर कपूर के वेप सीन पर शिकायत की मांग

रणबीर को वेप का इस्तेमाल करते देख नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने शिकायत दर्ज की है। कमीशन की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा गया है। इस लेटर में रणबीर कपूर, शो की प्रोड्यूसर गौरी खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ प्रोहीबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, 2019 के उल्लंघन में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाए जाने की मांग की है। कमीशन ने इस बारे में कहा कि स्क्रीन पर ई-सिगरेट का इस्तेमाल आज के युवाओं को गुमराह कर सकता है, खासकर तब जब कोई चेतावनी या डिस्क्लेमर न दिखाया गया हो।

आधिकारिक बयान नहीं आया सामने

रणबीर कपूर की ओर से भले अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके फैंस इस सीन को देखकर हैरान हैं। कुछ महीने पहले ही रणबीर ने एक फैन इंटरैक्शन के दौरान कहा था कि उन्होंने स्मोकिंग और शराब छोड़ दी है और अब वह पूरी तरह शाकाहारी हो गए हैं। ऐसे में शो में उन्हें वेप करते देख लोगों में सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा वो नितेश तिवारी की रामायण में राम का किरदार निभा रहे हैं। ऑडियंस को रणबीर का वेप का इस्तेमाल करना इसलिए भी खटक रहा है। फिलहाल इस मामले पर मेकर्स या एक्टर की तरफ से को आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

