रणबीर के चाचा कुणाल कपूर ने शाकाहारियों को क्यों कहा 'रेसिस्ट', बोले- हिकारत की नजरों से देखता हूं
दिवंगत शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर का कहना है कि वेजीटेरियन लोगों को वह तुच्छ नजर से देखते हैं। वजह यह है कि शाकाहारी लोग उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा खाने की टेबल पर वह करते हैं।
कपूर खानदान के खाने के किस्से काफी मशहूर हैं। करीना कपूर और रणबीर फूडी हैं, यह बात भी अक्सर खबरों में आती रहती है। खासतौर पर नॉन-वेज फूड के। शशि कपूर के बेटे और रणबीर-करीना के चाचा कुणाल कपूर ने वेजीटेरियन खाने वालों को कुछ ऐसा कहा कि उनका बयान चर्चा में है। कुणाल का कहना है कि वह शाकाहारी लोगों को हिकारत भरी नजरों से देखते हैं और इसकी वजह भी बताई।
वेजीटेरियन्स को कुणाल ने कहा रेसिस्ट
पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में कुणाल बोले कि वह शाकाहारियों को तिरस्कार भरी नजर से देखते हैं। उन्होंने बताया भी कि ऐसा क्यों है। कुणाल ने कहा, 'मुझे लगता है कि वेजीटेरियन रेसिस्ट होते हैं।' इस पर पूजा भट्ट बोलीं, तो क्या मैं रेसिस्ट हूं? कुणाल बोले, हां आप हैं क्योंकि आपने मुझे नॉन वेजीटेरियन होने से रोका। मेरी टेबल पर, आपको शाकाहारी खाना मिलेगा और मांसाहारी भी। पर जब मैं एक शाकाहारी के घर जाता हूं तो वे मुझे मांसाहारी खाना नहीं देते। अपने घर पर तो मैं उनको देता हूं मैं उन्हें वेज और नॉन-वेज फूड देता हूं। कुणाल यह सब मजाक में बोल रहे थे हालांकि उनका यह कमेंट वायरल है और लोग कपूर फैमिली के खान-पान पर फिर से चर्चा कर रहे हैं।
कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ चुके हैं रणबीर
रणबीर कपूर रामायण में राम का किरदार निभा रहे हैं। शूटिंग के दौरान कई आर्टिकल्स आए जिनमें दावा किया गया कि रणबीर ने नॉन-वेज और ड्रिंक सब छोड़ रखा है। हालांकि डाइनिंग विद कपूर्स डॉक्यूमेंट्री में पाया, मटन, फिशकरी की दावत में रणबीर अपने परिवार के साथ देखे गए। इसके बाद उनकी पीआर टीम की ट्रोलिंग हुई थी।
शशि के बड़े बेटे हैं कुणाल
शशि कपूर के दो बेटे हैं कुणाल कपूर और करण कपूर। कुणाल 26 जून 1959 को पैदा हुए थे। उन्होंने सिद्धार्थ से डेब्यू किया। इसके बाद जुनून, आहिस्ता-आहिस्ता और उत्सव जैसी फिल्मों में नजर आए। 80 के दशक के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दीं और ऐड कंपनी खोली।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
