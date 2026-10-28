रणबीर ने आलिया भट्ट के साथ अपने रिश्ते पर कह दी ऐसी बात, यूजर्स बोले -आलिया कितनी खुशनसीब है
रणबीर कपूर ने हाल में आलिया भट्ट के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि दोनों के रिश्ते की मजबूत कड़ी क्या है। एक्टर का जवाब सुनकर यूजर्स आलिया को ‘लकी’ बता रहे हैं।
रणबीर कपूर हाल में अपनी फिल्म ‘रामयाण’ के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ पर पहुंचे थे। इस दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस साई पल्लवी, एक्टर रवि दुबे भी साथ मौजूद थे। एपिसोड के दौरान अमिताभ ने रणबीर से उनके और आलिया भट्ट के बारे में सवाल पूछा। एक्टर का जवाब सुनकर ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स आलिया भट्ट को भाग्यशाली बता रहे हैं।
रणबीर ने अमिताभ के सामने की आलिया भट्ट के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात
इस खास एपिसोड के दौरान रणबीर कपूर से उनके और आलिया भट्ट के रिश्ते के बारे में पूछा। एक्टर थोड़ा शरमाएं और फिर कहा कि उनके और आलिया के रिश्ते की मजबूत कड़ी दोनों के बीच की दोस्ती है। रणबीर ने कहा, ‘हमारे रिश्ते की नीव, जो जड़ है वो दोस्ती है, मैं हमेशा से मानता हूं कि प्रेम एक रिश्ते को जोड़ता है, बिश्वास एक रिश्ते को मजबूत बनाता है और सम्मान एक रिश्ते को कायम रखता है। मुझे लगता है ये सबसे जरूरी फाउंडेशन है एक रिश्ते के लिए।’ रणबीर की ये बात सुनकर ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। अमिताभ भी एक्टर से प्रभावित दिखे।
रणबीर के इस वीडियो पर आया सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
रणबीर के इस वीडियो पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट कर अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, ‘आलिया बहुत लकी है’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ऐसा पति होना चाहिए’, एक यूजर ने लिखा, ‘ये आलिया को बहुत प्यार करता है', एक दूसरे यूजर ने रणबीर और आलिया को इंडस्ट्री का सबसे प्यारा कपल बता दिया।
रामायण में राम के किरदार निभाने पर रणबीर ने कही थी ये बात
कौन बनेगा करोड़पति के इस एपिसोड में रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा के बारे में भी बात की थी। एक्टर ने बताया था कि जब से उनकी बेटी राहा पैदा हुई है तब से लेकर आज तक हर सुबह दोनों अपने दिन की शुरुआत अमिताभ बच्चन की आवाज में गाए गए ‘हनुमान चालीसा’ से करते हैं। इसी दौरान एक्टर ने अपनी फिल्म रामायण और राम के किरदार के बारे में भी बात की थी। एक्टर ने बताया कि उन्हें जब राम का रोल ऑफर हुआ था वो उसी दिन से समझ गए थे कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले उन्हें डर लगा था कि क्या वो इसके काबिल हैं या नहीं। बाद में वो डर आभार में बदल गया कि इस उम्र में उन्हें भगवान श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। इस रोल से उन्हें एक अच्छा इंसान बनने का भी मौका मिला। इस फिल्म के दौरान ही वो बेटी राहा के पिता बने और वो इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बेहतर इंसान बनने और गहराई से रामायण को समझने का मौका मिला।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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