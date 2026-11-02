रणबीर कपूर ने पहली बार ‘रामायण’ की ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया, कहा- आपका काम, आपकी नीयत…
रणबीर कपूर ने जियोहॉटस्टार के शो ‘हर युग में राम’ में ‘रामायण’ की ट्रोलिंग पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं।
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। जब से इस रोल के लिए उन्हें चुना गया है, सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यू की क्लिप्स शेयर कर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में दशहरे के एक कार्यक्रम में रणबीर की जुबान फिसल गई थी। वह कहना चाहते थे कि ‘अच्छाई की जीत होगी’, लेकिन गलती से ‘अच्छाई का अंत होगा’ कह गए। इसके बाद उनकी ट्रोलिंग और बढ़ गई। अब रणबीर ने बताया है कि वह ऑनलाइन ट्रोलिंग को कैसे लेते हैं।
ट्रोलिंग पर क्या बोले रणबीर?
जियोहॉटस्टार के शो ‘हर युग में राम’ में रणबीर ने 18 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स से मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भी बात हुई। रणबीर ने कहा, ‘आज के समय में ऑनलाइन ट्रोलिंग आम हो गई है। आपने वो पुराना गाना तो सुना ही होगा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही बेस्ट पॉलिसी है। लोग क्या कह रहे हैं, इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। मायने सिर्फ वो लोग रखते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपका काम, आपकी नीयत और आपका व्यवहार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।’
लॉस एंजिल्स में दिखाई गई ‘रामायण’
पिछले हफ्ते लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में विदेशी मीडिया और फिल्म क्रिटिक्स के लिए ‘रामायण’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने वालों के शुरुआती रिएक्शन अच्छे रहे हैं। कुछ ने इसे ‘शानदार’ बताया, तो कुछ ने इसे 2026 की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक कहा।
कौन निभा रहा है किसका रोल?
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के रोल में नजर आएंगे। सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, रवि दुबे, शीबा चड्ढा, कुणाल कपूर, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं। इनके अलावा अजिंक्य देव, चेतन हंसराज, फैसल मलिक, विवेक ओबेरॉय और आदिनाथ एम. कोठारे भी फिल्म में नजर आएंगे।
‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण’ की 11.87 लाख टिकट्स बुक हो गई हैं। एडवांस बुकिंग के जरिए ‘रामायण’ ने 49.67 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
दो पार्ट्स में आ रही है 'रामायण'
‘रामायण’ का पार्ट-1 इस साल 5 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगा है। वहीं ‘रामायण पार्ट 2’ अगले साल दिवाली के आस-पास आ सकता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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