Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रणबीर कपूर की बेटी राहा पहली बार देखेगी फिल्म, रामायण दिखाने के लिए एक्साइटेड एक्टर

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म को बेटी राहा को दिखाने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। रणबीर का कहना है कि यह राहा की पहली फिल्म होगी।

रणबीर कपूर की बेटी राहा
रणबीर कपूर की बेटी राहा

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में रणबीर ने राम का किरदार निभाया है। रणबीर इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें ना तो वह सिर्फ राम और पुरुषोत्तम राम का किरदार निभा रहे हैं बल्कि एक और वजह भी है। दरअसल, यह पहली फिल्म होगी जिसे उनकी बेटी राहा कपूर देखने वाली हैं।

राहा की पहली फिल्म है

दरअसल, एक फैन ने रणबीर से बात करते हुए कहा कि वह इस फिल्म को बच्चे को दिखाएंगे क्योंकि इसमें भारतीय कल्चर को दिखाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर फिर बोलते हैं, मैं भी काफी एक्साइटेड हूं अपनी बेटी को फिल्म दिखाने के लिए। यह उनकी पहली फिल्म होगी बड़े पर्दे पर।

ये भी पढ़ें:रणबीर की ‘रामायण’ का ट्रेलर आज रिलीज नहीं होगा, क्यों? जानें क्यों हुआ पोस्टपोन

अब देखते हैं कि राहा को यह फिल्म कैसी लगती है। फैंस भी राहा का रिएक्शन जानने के लिए एक्साइटेड हैं।

रामायण का ट्रेलर पोस्टपोन

वहीं हाल ही में खबर आई है कि रामायण का ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन हो गया है। पहले यह ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन फिर फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया कि ट्रेलर पोस्टपोन हो गया है। हम बाद में रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करेंगे।

उन्होंने आगे लिखा, ‘भारतीय सिनेमा के 100 साल में यह एक बड़ा मोमेंट है जहां रामायण को पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा जैसे बाकी हॉलीवुड फिल्म का होता है। यह काफी स्पेशयल है क्योंकि इससे लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। मैं सभी फैंस और रामायण में विश्वास करने वालों को थैंक्यू कहना चाहूंगा। हमारे देश का फ्यूचर यूथ है। हम अपना बेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। जय हिंद।’

ये भी पढ़ें:रणबीर कपूर की ‘रामायण’ से जुड़े ये 71 साल के एक्टर, जानिए कब आएगा ट्रेलर

रामायण की रिलीज डेट

बता दें कि रामायण इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी जिसमें से जो दूसरा पार्ट है वो अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।

रामायण की स्टार कास्ट

फिल्म में रणबीर कपूर ने राम, रवि दुबे ने लक्ष्मण, साई पल्लवी ने सीता, यश ने रावण का, सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। रकुल प्रीत ने शूर्पणखा का किरदार निभाया है और काजल अग्रवाल ने मंदोदरी, अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है। फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है।

ये भी पढ़ें:रामायण इवेंट में यश ने की रणबीर के जुनून की तारीफ, डायरेक्टर का किया शुक्रिया

रामायण का बजट

वहीं रामायण, भारत की सबसे महंगी फिल्म है। नमित मल्होत्रा ने बताया था कि फिल्म 4000 करोड़ के बजट में बनी है। यह दोनों फिल्मों का टोटल बजट है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Ramayan Ramayana Ranbir Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।