रणबीर कपूर की बेटी राहा पहली बार देखेगी फिल्म, रामायण दिखाने के लिए एक्साइटेड एक्टर
रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म को बेटी राहा को दिखाने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। रणबीर का कहना है कि यह राहा की पहली फिल्म होगी।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में रणबीर ने राम का किरदार निभाया है। रणबीर इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें ना तो वह सिर्फ राम और पुरुषोत्तम राम का किरदार निभा रहे हैं बल्कि एक और वजह भी है। दरअसल, यह पहली फिल्म होगी जिसे उनकी बेटी राहा कपूर देखने वाली हैं।
राहा की पहली फिल्म है
दरअसल, एक फैन ने रणबीर से बात करते हुए कहा कि वह इस फिल्म को बच्चे को दिखाएंगे क्योंकि इसमें भारतीय कल्चर को दिखाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर फिर बोलते हैं, मैं भी काफी एक्साइटेड हूं अपनी बेटी को फिल्म दिखाने के लिए। यह उनकी पहली फिल्म होगी बड़े पर्दे पर।
अब देखते हैं कि राहा को यह फिल्म कैसी लगती है। फैंस भी राहा का रिएक्शन जानने के लिए एक्साइटेड हैं।
रामायण का ट्रेलर पोस्टपोन
वहीं हाल ही में खबर आई है कि रामायण का ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन हो गया है। पहले यह ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन फिर फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया कि ट्रेलर पोस्टपोन हो गया है। हम बाद में रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करेंगे।
उन्होंने आगे लिखा, ‘भारतीय सिनेमा के 100 साल में यह एक बड़ा मोमेंट है जहां रामायण को पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा जैसे बाकी हॉलीवुड फिल्म का होता है। यह काफी स्पेशयल है क्योंकि इससे लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। मैं सभी फैंस और रामायण में विश्वास करने वालों को थैंक्यू कहना चाहूंगा। हमारे देश का फ्यूचर यूथ है। हम अपना बेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। जय हिंद।’
रामायण की रिलीज डेट
बता दें कि रामायण इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी जिसमें से जो दूसरा पार्ट है वो अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।
रामायण की स्टार कास्ट
फिल्म में रणबीर कपूर ने राम, रवि दुबे ने लक्ष्मण, साई पल्लवी ने सीता, यश ने रावण का, सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। रकुल प्रीत ने शूर्पणखा का किरदार निभाया है और काजल अग्रवाल ने मंदोदरी, अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है। फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है।
रामायण का बजट
वहीं रामायण, भारत की सबसे महंगी फिल्म है। नमित मल्होत्रा ने बताया था कि फिल्म 4000 करोड़ के बजट में बनी है। यह दोनों फिल्मों का टोटल बजट है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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