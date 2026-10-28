रणबीर कपूर ने बताया 'रामायण' से जुड़ा यह संयोग, बताया कैसे की रोल की तैयारी
रणबीर कपूर ने लॉस एंजेलिस में आयोजित किए गए रामायण के वर्ल्ड प्रीमियर में बताया कि कैसे यह फिल्म मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा संयोग था।
रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का हाल ही में वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया गया। लॉस एंजेलिस में आयोजित इस ग्रैंड प्रीमियर इवेंट में रणबीर कपूर ने बताया कि कैसे जब उन्हें यह फिल्म ऑफर की गई, तब वह बहुत डरे हुए थे। 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' में आयोजित इस वर्ल्ड प्रीमियर इवेंट में रामायण की स्टार कास्ट से लेकर हॉलीवुड और दुनिया भर से आए सेलेब्रिटीज शामिल हुए थे। रणबीर कपूर ने इसी इवेंट में बताया कि कैसे उन्होंने इस रोल की तैयारी की, और यह उनके लिए एक बहुत बड़े संयोग जैसा रहा है कि इधर वह पिता बने और उधर उन्हें यह फिल्म ऑफर हो गई।
रामायण ऑफर हुई तो लगा डर
रणबीर कपूर ने बताया, "पहली बार जब यह फिल्म मुझे ऑफर की गई तो मेरा पहला और शुरुआती रिएक्शन डर था, कि क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह कोई आम सा किरदार नहीं है जिसे मैंने अपने पिछले 18 साल के करियर में निभाया है। यह एक जिम्मेदारी है। रामायण कई पीढ़ियों तक करोड़ों लोगों की अंतरात्मा की रक्षक रही है, तो आप उसे खराब नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बस सही इरादा रखना चाहिए। आपकी सोच नेक होनी चाहिए। आपके भीतर वह इच्छा होनी चाहिए कि आप इस कहानी को सबसे प्रामाणिक ढंग से कहना चाहते हैं।"
रणबीर ने कैसी की थी रोल की तैयारी?
रणबीर कपूर ने कहा कि मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कास्ट से लेकर नमित और डायरेक्टर तक, सभी ने एक फोकस रखते हुए कहानी को कह सकने का सबसे प्रामाणिक ढंग ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया है। जब रणबीर कपूर से जब पूछा गया कि उन्होंने इस किरदार की तैयारी कैसे की, और कैसे वो इस फिल्म को सबसे प्रामाणिक ढंग से लोगों तक पहुंचा पाए, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं आपको किसी एक 'कैसे' का जवाब देकर यह नहीं बता सकता कि हमने इसे कैसे किया। बस इतना ही कि आपको बहुत सारा पढ़ना और समझना पड़ता है।”
जब रणबीर को पड़ी रामायण की जरूरत
आगे रणबीर कपूर ने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी में भी एक वक्त रहा है कि जब उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए 'रामायण' की जरूरत पड़ी है। रणबीर कपूर ने बताया, "यह तब की बात है जब मैं पहली बार पिता बना था। तो मुझे लगता है कि यह बस एक संयोग है कि यह हिस्सा मुझे ऑफर किया गया। वह भी तब जब मैं एक पिता बना था।" रणबीर ने कहा कि मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे यह रोल करने का सौभाग्य मिला। लेकिन यकीन मानिए मैंने अपना बेस्ट दिया है। यह वो मौके हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। यह आपकी परीक्षा होती है।
रामायण को लेकर पब्लिक रिएक्शन
बता दें कि फिल्म के प्रीमियर में दुनिया भर के सितारों और फिल्म एक्सपर्ट्स ने इस मूवी की कहानी और इसके प्रेजेंटेशन की तारीफ की है और कहा है कि जिस नोट पर यह मूवी खत्म होती है, वहां लोग अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। रणबीर कपूर ने कहा, “मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि ग्लोबल लेवल पर चीजें हमारे पक्ष में आएं। एक फिल्म जो कि भारतीय संस्कृति से निकली है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक इंसान की कहानी के तौर पर लोग उससे दुनिया भर में कनेक्ट कर पाएं और समझ पाएं कि यह कहानी कितनी यूनिवर्सल है।”
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग