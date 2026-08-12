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रामायण के CGI का मजाक उड़ाने वालों को रणबीर कपूर ने दिया जवाब

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर ने रामायण के ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स की आलोचना करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सीजीआई के आलोचकों की संख्या बढ़ गई है। 

Ranbir Kapoor on CGI Criticism
ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म के CGI की हो रही आलोचना

रणबीर कपूर की रामायण का पहला पार्ट इस साल रिलीज होने वाला है। 30 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही नितेश तिवारी की रामायण चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग जहां ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के सीजीआई या वीएफएक्स की आलोचना कर रहे हैं। अब नितेश तिवारी के राम यानी रणबीर कपूर ने सीजीआई की आलोचना करने वालों को जवाब दिया है।

सीजीआई के आलोचकों को रणबीर का जवाब

Collider से बातचीत के दौरान रणबीर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में लोग कुछ ज्यादा ही सीजीआई आलोचक बन गए हैं। उन्होंने कहा, “एक ट्रेंड बन चुका है। पिछले कुछ सालों में, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो सीजीआई के आलोचक बन चुके हैं। वो ट्रेलर देखेंगे, और हमेशा कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं था या काम अच्छे से नहीं किया। तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा जागरुक हो रहे हैं, खासकर एआई के आने के बाद। लोगों को इस चीज में दिलचस्पी बढ़ रही है कि सीजीआई कितना अच्छा होगा जब एक बार फिल्म रिलीज हो जाएगी।”

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असली लगने वाले CGI से दर्शकों को खुश करना मुश्किल: रणबीर कपूर

रणबीर आगे कहते हैं, "मुझे लगता है कि ये काफी मजेदार है कि कभी-कभी जो लोग ये समझते हैं कि सीजीआई कैसे काम करता है उन्हें लगता है कि किसी ने एआई इस्तेमाल करके कुछ भी रिलीज कर दिया है। आपको पता है, आर्टिस्ट सालों तक अनगिनत घंटे काम करते हैं। जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मैंने नितेश सर और नमित को वीएफएक्स कॉल्स पर बैठे देखा है, जहां वो आसमान के रंग को भी सही करने की कोशिश करते थे। मुझे लगता है कि आजकल असली लगने वाले CGI से दर्शकों को प्रभावित करना मुश्किल है।"

रामायण के प्रोड्यूसर नमित ने भी दिया आलोचकों को जवाब

फिल्म प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने भी सीजीआई की आलोचनाओं का बचाव करते हुए कहा कि सीजीआई की आलोचनाएं ज्यादातर वो लोग करत हैं जो IMAX 3D की बजाय फोन पर ट्रेलर देखते हैं। उन्होंने इन आलोचनाओं को शोर बताया है।

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दो पार्ट्स में रिलीज होगी रणबीर की रामायण

रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर कपूर ‘राम’, साई पल्लवी ‘सीता’ और सुपरस्टार यश ‘रावण’ की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का पहला पार्ट इस साल रिलीज हो रहा है। वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के आसपास रिलीज किया जाएगा।

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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