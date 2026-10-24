Ramayana vs Dhurandhar 2: एडवांस बुकिंग में 1 लाख टिकट बेचकर भी ‘धुरंधर 2’ से पीछे है ‘रामायण’
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग में 1 लाख से ज्यादा की टिकट बिक चुकी हैं, इसके बावजूद फिल्म ‘धुरंधर 2’ से पीछे चल रही है। जानिए दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग में हुई कमाई।
रणबीर कपूर की 'रामायण' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज होने जा रही है। हाल में मेकर्स ने देश के कई बड़े शहरों में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट किए थे। हाल में दशहरा के मौके पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई थी, जिसमें अच्छा रिएक्शन मिल रह है। खासकर नॉर्थ अमेरिका में रिलीज से पहले करोड़ो की कमाई की जा चुकी है। ‘रामायण’ की रिलीज से करीब 10 दिन पहले तक 1 लाख टिकटों की बिक्री हो चुकी है। फिल्म की कमाई हैरान कर रही है। लेकिन इतनी शानदार कमाई के बाद भी फिल्म ‘रामायण’, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की एडवांस बुकिंग से बहुत कम है।
रामायण और धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन
दिसंबर 2025 में आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हुई थी। इस फिल्म के धमाके के बाद ऑडियंस को दूसरे पार्ट का इंतजार था। ईद 2026 के मौके पर जब यानी 19 मार्च को रिलीज कर दी गई थी। 18 मार्च की फिल्म का पेड प्रीव्यू रिलीज किया गया था। पेड प्रीव्यू के लिए 14 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई थी। प्री-बुकिंग शुरू होते ही धुरंधर 2 के लिए ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिला था और सिर्फ 24 घंटों में फिल्म की 1।4 लाख टिकट बिक गए थे। एक हफ्ते बाद 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म के लिए एक हफ्ते पहले एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी। मेकर्स ने फिल्म की कमाई के लिए जो प्लानिंग की थी वो सफल हो गई।
धुरंधर 2 अब भी है आगे
‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग 15 दिन पहले शुरू हुई हो गई थी। अब तक चार दिन बीत गए है और फिल्म ने 1।36 लाख की टिकट बिक चुकी हैं। लेकिन इस प्री बुकिंग के मामले में 'रामायण' धुरंधर से पीछे चल रही है। कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर 2' ने सिर्फ पेड प्रिव्यू से ही 40 करोड़ रुपये, और ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग से 52 करोड़ रुपये कमाए थे। रणबीर कपूर की 'रामायण' की एडवांस बुकिंग में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है।
रामायण 2 की रिलीज का हो रहा है इंतजार
बता दें, रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म के 2 पार्ट्स में 4000 हजार करोड़ के बजट में बनाया गया है। 5 नवंबर को ये फिल्म थिएटर में दस्तक दे रही है। रणबीर कपूर के अलावा यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुलप्रीत सिंह जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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