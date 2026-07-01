रणबीर कपूर की रामायण से लीक हुआ सीन? वायरल वीडियो में तीर चलाते दिखे 'राम'
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रणबीर कपूर की रामायण के ट्रेलर से लीक हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
रणबीर कपूर की रामायण से रणबीर कपूर का लुक आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। अब फैंस बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। फैंस के इस इंतजार के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रणबीर कपूर की रामायण के ट्रेलर का लीक वीडियो है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
क्या लीक हो गया रामायण का टीजर?
@ShruthiNai30968 नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो के साथ यूजर ने कैप्शन लिखा- रामायण लीक सीन। इस वायरल वीडियो में रणबीर कपूर को राम के गेटअप में देखा जा सकता है। उनके सामने एक भयानक राक्षस है। उस भायनक राक्षस पर राम तीर से हमला करते नजर आ रहे हैं।
मेकर्स की तरफ से नहीं आया कोई भी बयान
इस लीक वीडियो के दावे पर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि, इस लीक वीडियो के बाद फैंस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। फैंस को अब फिल्म से सीता यानी साई पल्लवी और रावण यानी यश के लुक का इंतजार है।
इस साल रिलीज होगा फिल्म का पहला पार्ट
रणबीर कपूर की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। वहीं, फिल्म का पार्ट 2 अगले साल यानी साल 2027 में रिलीज होगा।
रामायण में नजर आएंगे ये सितारे
रणबीर कपूर की रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आएंगे। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा अरुण गोविल, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, इंदिरा कृष्णन, कुणाल कपूर और विवेक ओबरॉय जैसे कलाकार नजर आएंगे।
कब रिलीज हो सकता है रामायण का ट्रेलर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर 14 जुलाई को लॉस एंजलेस में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से ट्रेलर रिलीज की डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। रामायण का टीजर इस साल अप्रैल में रिलीज हुआ था। इस टीजर में रणबीर कपूर के लुक से पर्दा हटाया गया था। वहीं, रावण यानी यश की झलक भी दिखाई गई। इतना ही नहीं, टीजर में रावण के पुष्पक विमान की भी झलक दिखाई गई।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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