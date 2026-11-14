रणबीर की रामायण का साउथ में बजा डंका, वर्ल्डवाइड पार किए 1,111 करोड़

रणबीर की रामायण का साउथ में बजा डंका, वर्ल्डवाइड पार किए 1,111 करोड़
रणबीर कपूर की रामायण को साउथ की चारों भाषाओं में पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने अब तक वहां शानदार कलेक्शन कर लिया हा। धुरंधर 2 साउथ कलेक्शन में पीछे रह गई है।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण बॉक्स ऑफिस पर हर दिन धमाका कर रही है। फिल्म में रणबीर को राम के किरदार में ऑडियंस पसंद कर रही है। रामायण की कथा दुनियाभर में पहले ही मशहूर है, बावजूद इसके ऑडियंस में फिल्म के लिए अलग क्रेज देखा जा जा रहा है। फिल्म सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं बल्कि साउथ में भी धमाका कर रही है। साउथ में चारों भाषाओं तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में फिल्म ने कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के नाम था।
रामायण का साउथ में भी बजा डंका
रणबीर कपूर कपूर की रामायण ने 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। आज 10वें दिन के दोपहर 2 बजे तक फिल्म के कलेक्शन की जानकारी हम दे रहे हैं। फिल्म रामायण ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अब तक 1,111 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन कर लिया है। ओवरसीज में ये कलेक्शन 378.50 करोड़ रुपये है, भारत में ग्रॉस 732.50 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 612.70 करोड़ रुपये हुआ है। अगर सिर्फ साउथ की चारों भाषाओं के कलेक्शन पर ध्यान दें तो वहां आंकड़ा 100 करोड़ से पार पहुंच गया है। दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे तक फिल्म का अन्य भाषाओं में कलेक्शन ये रहा। सबसे ज्यादा कमाई कन्नड़ भाषा में हो रही है।
|रामायण बॉक्स ऑफिस
|कलेक्शन
|तमिल
|24.90 करोड़ रुपये
|तेलुगू
|40.65 करोड़ रुपये
|मलयालम
|21.70 करोड़ रुपये
|कन्नड़
|51.95 करोड़ रुपये
|हिंदी
|473.50 करोड़ रुपये
|वर्ल्डवाइड
|1,111 करोड़ रुपये
रामायण ने सिर्फ 10 दिनों के कलेक्शन से धुरंधर 2 को साउथ में पीछे छोड़ा
रामायण देशभर की हर भाषा में पसंद की जा रही है। इससे पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में कलेक्शन के मामले में आगे चल रही थी। फिल्म ने साउथ की चारों भाषाओं में लाइफटाइम 68 करोड़ रुपये की कमाई की थी। लेकिन रणबीर की रामायण को साउथ में पसंद किया जा रहा है।सिर्फ 10 दिन के कलेक्शन में ये आंकड़ा 100 करोड़ पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में फिल्म अच्छा रिकॉर्ड बना सकती है।
ऑडियंस को पसंद आ रहा है एक्टर्स का काम
बता दें, नितेश तिवारी ने सालों तक रामायण के हर सीन पर काम करने के बाद ये फिल्म थिएटर में रिलीज की है। थिएटर में ये फिल्म देखने वाली ऑडियंस बारीकियों और एक्टर्स की शानदार परफॉरमेंस की बात कर रही है। परशुराम वाले सीन से लेकर लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे के काम को पसंद किया जा रहा है। यश इस फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले यश नमित मल्होत्रा के साथ प्रोड्यूसर भी बने हैं। उनका काम पसंद किया जा रहा है।
रामायण का दूसरा पार्ट
रामायण के दूसरे पार्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिल्म के अगले पार्ट में हनुमान, सुग्रीव समेत कई नए किरदारों की एंट्री होने वाली हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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