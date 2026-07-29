रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के म्यूजिक की करोड़ों में हुई डील, टी-सीरीज ने एडवांस पैसे देकर खरीदे राइट्स

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के म्यूजिक की करोड़ों में हुई डील, टी-सीरीज ने एडवांस पैसे देकर खरीदे राइट्स
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का म्यूजिक खास होने वाला है। टी-सीरीज के मालिक ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही एडवांस रुपए देखकर इसके म्यूजिक राइट्स खरीद लिए हैं। जानिए कितने करोड़ की हुई डील।
रणबीर कपूर की रामायण इस समय की सबसे चर्चित फिल्म बनी हुई है। फिल्म अपनी एपिक कहानी के साथ बिज़नस डील की वजह से भी खबरों में है। अभी तक की सबसे बड़ी मैथोलोजिकल फिल्म रामायण ने अपने म्यूजिक को लेकर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डील कर ली है। टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार और उनकी टीम ने रामायण के दोनों पार्ट के म्यूजिक राइट्स फिल्म रिलीज होने से पहले ही खरीद लिए हैं। खास बात ये है कि इसके म्यूजिक राइट्स खरीदने से पहले टी-सीरीज ने सिर्फ एडवांस में 75 करोड़ रुपए की रकम दी है।
रामायण की म्यूजिक डील
एक रिपोर्ट के मुताबिक टी-सीरीज ने फिल्म रामायण के म्यूजिक पर अपना लेबल लगाने का काम कर दिया है। कई बार की मीटिंग के बाद उन्होंने फिल्म के राइट्स 75 करोड़ रुपए एडवांस देकर खरीद लिए हैं। ये रकम रिफंड की जा सकती है। किसी भी फिल्म के लिए म्यूजिक के लिए की गई ये अभी तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के म्यूजिक, डिजिटल और सेटेलाइट्स राइट्स को लेकर भी मोटी रकम दी गई थी। लेकिन रामायण के लिए सिर्फ एडवांस में 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में फिल्म के डिजिटल और सेटेलाइट्स राइट्स भी करोड़ों में बेचे जाने की उम्मीद लगाई जा रही है।
रामायण के ट्रेलर का मुहूर्त
रणबीर कपूर को रामायण के ट्रेलर में देखने का इंतजार किया जा रहा है। हाल में रिपोर्ट थी कि 24 जुलाई को ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। लेकिन हाल में मेकर्स ने ट्रेलर आउट करने की डेट 30 जुलाई, इस गुरुवार को सुबह 4:15 पर रिलीज किए जाने का एलान किया है। मेकर्स ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'शुभ ब्रह्म मुहूर्त में, हम 30 जुलाई 2026, गुरुवार को सुबह 4:15 बजे दुनिया भर में अपने ट्रेलर के साथ रामायण के आगमन का स्वागत करते हैं।' मतलब मेकर्स ने मुहूर्त निकालकर ही ट्रेलर रिलीज किए जाने की खबर दी है।
रामायण की कास्ट
बता दें, रणबीर कपूर की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है।प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अपने इस प्रोजेक्ट के दोनों पार्ट पर करोड़ों रुपए लगाए हैं। फिल्म की कास्ट और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। यश को रावन के किरदार में देखना ट्रीट होने वाली है। लेकिन सनी देओल को हनुमान बने देखना एक बड़ा सरप्राइज होने वाला है। इस फिल्म में रवि दुबे, रकुलप्रीत सिंह, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल समेत के बड़े एक्टर्स नजर आने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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