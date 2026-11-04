क्या रणबीर कपूर छीन लेंगे रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का ताज? 'रामायण' की एडवांस बुकिंग ने बढ़ाई हलचल; 100-150 करोड़...
रणबीर कपूर की रामायण ने अबतक भारत में 95.85 करोड़ की कमाई कर ली है। रिलीज के साथ ही रणबीर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने को तैयार है। आइए जानते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर क्या बोले ट्रेड एनालिस्ट?
नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण को रिलीज होने में एक दिन बाकी है। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म का अब तक का कलेक्शन 95 करोड़ हो गया है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है रणबीर कपूर की रामायण बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है। आइए जानते हैं रामायण के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर क्या है ट्रेड एनालिस्ट्स की राय।
भारत की अब तक की एडवांस बुकिंग
sacnilk.com के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म ने रिलीज से पहले (4 नवंबर, सुबह 5 बजे) ब्लॉक सीट्स के साथ 95.85 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं, बिना ब्लॉक सीट्स के फिल्म की अब तक की कमाई 76.37 करोड़ की कमाई कर ली है। प्री-सेल्स के मामले में फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र के बाद इस लिस्ट में दिल्ली है। दिल्ली के बाद कर्नाटक और गुजरात हैं।
पहले दिन कितना कमा सकती है रणबीर कपूर की रामायण?
न्यूज 18 से खास बातचीत में चेन्नई आधारित ट्रेड एनालिस्ट ने कहा, "पहले दिन रामायण भारत में 100 से 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। उत्तर भारत से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ा योगदान होगा, जबकि कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहेगा।"
यश के स्टारडम का चलेगा जादू?
एग्जीबिटर अक्षय राठी का मानना है कि रणबीर कपूर की फिल्म इतिहास रच सकती है। उन्होंने कहा, "यश का स्टारडम कर्नाटक में बड़ा उत्साह पैदा कर सकता है। टिकट की कीमतों और लोगों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि फिल्म पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। रामायण में क्षमता है कि वो भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है।"
फिल्म के गुरुवार रिलीज को लेकर उठा सवाल
फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जोहर का मानना है कि धुरंधर की तरह रामायण की धीमी शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा, "धुरंधर की तरह फिल्म की शुरुआत धीमी हो सकती है। दिवाली के बाद ही फिल्म का बिजनेस बढ़ेगा। इंडस्ट्री की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म शानदार है। लेकिन एक चीज जो मुझे हैरान कर रही है वो है कि फिल्म को गुरुवार को क्यों रिलीज किया जा रहा है? भारत या विदेशों में गुरुवार को कोई छुट्टी नहीं है। फिल्म भारत में पहले दिन 50 करोड़ की कमाई कर सकती है।
रणवीर सिंह की धुरंधर को पछाड़ेगी रणबीर कपूर की रामायण?
रणबीर कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को पूरी तरह तैयार है। कुछ ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि रणबीर कपूर की फिल्म पहले दिन 100 से 150 करोड़ की कमाई कर सकती थी। रणबीर कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को पूरी तरह तैयार है। कुछ ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि रणबीर कपूर की फिल्म पहले दिन 100 से 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। अगर ट्रेड एनालिस्ट की बात सच होती है तो रणबीर कपूर की रामायण रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज को पछाड़ देगी। रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज ने दुनियाभर में 1800 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, भारत में पहले दिन फिल्म की कमाई 102 करोड़ हुई थी। धुरंधर पार्ट 1 पहले दिन भारत में 28 करोड़ की कमाई की थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना