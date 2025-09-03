रणबीर कपूर की रामायण में मंथरा बनेंगी शीबा चड्ढा, बोलीं- पता नहीं था कि…

रणबीर कपूर की रामायण में मंथरा का किरदार निभा रहीं शीबा चड्ढा ने फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म की शूटिंग कर रही थीं तो उन्हें नहीं पता था कि ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा।

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में बॉलीवुड के कई चेहरे नजर आनेवाले हैं। इन चेहरों में एक चेहरा है शीबा चड्ढा का। शीबा चड्ढा फिल्म में मंथरा का किरदार निभाती नजर आएंगी। शीबा चड्ढा ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि जब वो फिल्म शूट कर रही थीं तब उन्हें नहीं पता था कि वो इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई उनसे रामायण के बारे में ही पूछता है।

मिड डे से खास बातचीत में शीबा चड्ढा ने कहा, "हर जगह हर कोई रामायण के बारे में पूछता है। जब मैं ये शूट कर रही थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट इतना महत्वाकांक्षी है। इसे लेकर लोगों में उत्सुकता चरम पर है। मेरा छोटा सा रोल है, लेकिन फिल्म पर काम करके मजा आया। मेरा ज्यादातर काम लारा दत्ता के साथ था।"

शीबा के काम की बात करें तो वो काजोल की सीरीज ट्रायल 2 में नजर आएंगी। ट्रायल 2 में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए शीबा चड्ढा ने कहा, "मालिनी एक मजबूत किरदार है जो अपनी बात पर अडी रहती है। लेकिन इस बार आप उनके अलग शेड्स भी देखेंगे।"