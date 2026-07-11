रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की ट्रेलर रिलीज डेट हुई अनाउंस, भरी सभा में दिखे राम, रावण के लुक हटेगा पर्दा
रामबीर कपूर की फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की डेट सामने आ गई है। मेकर्स ने फिल्म सेट की एक तस्वीर के साथ ट्रेलर की जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेलर में यश बने रावन की पहली झलक सामने आ जाएगी।
रणबीर कपूर की रामायण इस समय की सबसे चर्चित फिल्म में से एक है। राम बने एक्टर की पहली झलक देखने के बाद अब ऑडियंस इसकी फिल्म के इंतजार में है। लेकिन मेकर्स ने फिल्म रिलीज से पहले ट्रेलर की जानकारी दे दी है। मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ के पोस्ट शेयर कर ट्रेलर रिलीज डेट का एलान कर दिया है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। साथ ही तस्वीर में राम-लक्ष्मण और सीता की एक झलक नजर आ रही है। तीनो किसी सभा में खड़े दिख रहे हैं।
रामायण का ट्रेलर
फिल्म रामायण के मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें एक तस्वीर है जिसमें भगवा रंग की धोती में राम, लक्ष्मण एक सभा में खड़े नजर आ रहे हैं। एक ग्रैंड सेट देख सकते हैं। नितेश कुमार ने इस फिल्म के लिए तगड़ी मेहनत की है। मेकर्स ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'भारत से दुनिया तक। हजारों सालों से, रामायण ने धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा के शाश्वत आदर्शों के ज़रिए पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अब, यह एक नई यात्रा शुरू कर रही है। भारत के सबसे महान सांस्कृतिक महाकाव्यों में से एक, जिसे भारतीय सिनेमा में पहले कभी न देखी गई भव्यता के साथ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा।’
रावण के लुक से हटेगा पर्दा
अप्रैल में रामायण का पहला टीजर रिलीज किया गया था जिसमें रणबीर कपूर को राम बने देखा जा सकता था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में तेज, किरदार ने इम्प्रेस तो किया था लेकिन VFX की वजह से ऑडियंस को निराशा हुई। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि मेकर्स ने पूरी तैयारी के साथ ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है। इस बार कमियों को ठीक कर ऑडियंस के साथ कुछ खास पेश किया जाएगा। ट्रेलर में पहली बार रावन का लुक सामने आ सकता है। सनी देओल को हनुमान बने देखा जाएगा।
फिल्म की कास्ट और रिलीज
रामायण अभी तक की सबसे खास फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के डायलॉग राइटिंग के लिए विद्वानों से मदद ली है ताकि ऑडियंस के इमोशन के साथ गलत न हो। फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, रकुलप्रीत सिंह, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पार्ट इस दिवाली पर दस्तक देगा और दूसरे पार्ट के लिय 2027 की दिवाली का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।