रामायण:पार्ट 1 की एंडिंग होगी बाहुबली स्टाइल, दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा रावण के साथ युद्ध
रणबीर कपूर की रामायण:पार्ट 1 की एंडिंग बाहुबली स्टाइल होगी। ऐसे मोड़ पर कहानी को खत्म किया जाएगा कि ऑडियंस दूसरे पार्ट का इंतजार कर सके। जानिए क्या हो सकता है पहले पार्ट में।
रणबीर कपूर की रामायण इस समय की सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शानदार कास्ट ने ऑडियंस को इससे जोड़ कर रखा हुआ है। साउथ से लेकर हिंदी फिल्मों और टीवी जगत के एक्टर फिल्म में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। KGF स्टार यश को रावण बने देखने का इंतजार हो रहा है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म में बाहुबली स्टाइल फार्मूला अपनाया जाएगा। फिल्म के पहले भाग को मजेदार पॉइंट पर खत्म कर दिया जाएगा जिससे ऑडियंस अगले भाग का इंतजार कर सके।
रामायण:पार्ट 1 का रोमांचक अंत
फिल्म को डायरेक्ट करने वाले नितेश तिवारी ने हाल में IGN से बातचीत में कहा कि रामायण पार्ट 1 का अंत एक सस्पेंस पर किया जाएगा जिससे लोग दूसरा पार्ट देखने के लिए उत्सुक रहे, उन्होंने कहा, 'हमने पहले भाग को जहां खत्म किया है, उसे आप 'क्लिफहैंगर' कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसा जो लोगों को थिएटर से निकलते ही दूसरा पार्ट देखने के लिए उत्सुक कर देगा। आगे डायरेक्टर ने कहा कि इसकी कहानी दो पार्ट में बताई जानी चाहिए, इसे सिर्फ एक पार्ट में नहीं बताया जा सकता। हमने तय किया कि ये सबसे अच्छा होगा कि बेतरीन को हम पहले पार्ट में रखते हैं और बाकी को दूसरे पार्ट के लिए। फिल्म के पहले पार्ट को खास मोड़ पर खत्म कर दिया जाएगा। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में पूरी की जाएगी।
रामायण को लेकर फैंस थ्योरी
फैंस थ्योरी की मानें तो फिल्म के पहले पार्ट में राम की जर्नी, सीता मिलन, विवाह, अयोध्या की राज गद्दी, वनवास और सीता हरण दिखाया जाएगा। वहीं दूसरे पार्ट में राम-हनुमान मिलन, सुग्रीव और वानर सेना, रावण का राज और परिवार, और महायुद्ध दिखाया जा सकता है। कहानी को एक खास मोड़ पर छोड़ दिया जाएगा जिसे फिर दूसरे पार्ट में दिखा जाएगा।
रामायण का ट्रेलर लीक
हाल में फिल्म के इवेंट में मीडिया और कुछ खास हस्तियों को ट्रेलर दिखा दिया गया था। सोशल मीडिया पर ट्रेलर लीक हो चुका है। सोशल मीडिया यूजर्स रावण बने यश के लुक के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं लीक हो जाने की वजह से कुछ यूजर्स ने मेकर्स से अपील की है कि अब उन्हें ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए। पहले रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गया है।
रामायण की जबरदस्त कास्ट
बता दें, फिल्म रामायण की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त कास्ट है। दो भागों में बनने वाली इस फिल्म में रणबीर को राम के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, रकुलप्रीत सिंह, अरुण गोविल, कुनाल कपूर, लारा दत्ता, शीबा चड्डा, विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला भाग इस दिवाली 2026 को रिलीज हो रहा है। वहीं दूसरे भाग के लिए 2027 की दिवाली का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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