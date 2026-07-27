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रामायण:पार्ट 1 की एंडिंग होगी बाहुबली स्टाइल, दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा रावण के साथ युद्ध

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर की रामायण:पार्ट 1 की एंडिंग बाहुबली स्टाइल होगी। ऐसे मोड़ पर कहानी को खत्म किया जाएगा कि ऑडियंस दूसरे पार्ट का इंतजार कर सके। जानिए क्या हो सकता है पहले पार्ट में।

Ranbir Kapoor as Ram
राम के लिए रणबीर ने की कड़ी मेहनत

रणबीर कपूर की रामायण इस समय की सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शानदार कास्ट ने ऑडियंस को इससे जोड़ कर रखा हुआ है। साउथ से लेकर हिंदी फिल्मों और टीवी जगत के एक्टर फिल्म में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। KGF स्टार यश को रावण बने देखने का इंतजार हो रहा है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म में बाहुबली स्टाइल फार्मूला अपनाया जाएगा। फिल्म के पहले भाग को मजेदार पॉइंट पर खत्म कर दिया जाएगा जिससे ऑडियंस अगले भाग का इंतजार कर सके।

रामायण:पार्ट 1 का रोमांचक अंत

फिल्म को डायरेक्ट करने वाले नितेश तिवारी ने हाल में IGN से बातचीत में कहा कि रामायण पार्ट 1 का अंत एक सस्पेंस पर किया जाएगा जिससे लोग दूसरा पार्ट देखने के लिए उत्सुक रहे, उन्होंने कहा, 'हमने पहले भाग को जहां खत्म किया है, उसे आप 'क्लिफहैंगर' कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसा जो लोगों को थिएटर से निकलते ही दूसरा पार्ट देखने के लिए उत्सुक कर देगा। आगे डायरेक्टर ने कहा कि इसकी कहानी दो पार्ट में बताई जानी चाहिए, इसे सिर्फ एक पार्ट में नहीं बताया जा सकता। हमने तय किया कि ये सबसे अच्छा होगा कि बेतरीन को हम पहले पार्ट में रखते हैं और बाकी को दूसरे पार्ट के लिए। फिल्म के पहले पार्ट को खास मोड़ पर खत्म कर दिया जाएगा। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में पूरी की जाएगी।

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ramayan ranbir kapoor

रामायण को लेकर फैंस थ्योरी

फैंस थ्योरी की मानें तो फिल्म के पहले पार्ट में राम की जर्नी, सीता मिलन, विवाह, अयोध्या की राज गद्दी, वनवास और सीता हरण दिखाया जाएगा। वहीं दूसरे पार्ट में राम-हनुमान मिलन, सुग्रीव और वानर सेना, रावण का राज और परिवार, और महायुद्ध दिखाया जा सकता है। कहानी को एक खास मोड़ पर छोड़ दिया जाएगा जिसे फिर दूसरे पार्ट में दिखा जाएगा।

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रामायण का ट्रेलर लीक

हाल में फिल्म के इवेंट में मीडिया और कुछ खास हस्तियों को ट्रेलर दिखा दिया गया था। सोशल मीडिया पर ट्रेलर लीक हो चुका है। सोशल मीडिया यूजर्स रावण बने यश के लुक के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं लीक हो जाने की वजह से कुछ यूजर्स ने मेकर्स से अपील की है कि अब उन्हें ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए। पहले रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गया है।

रामायण की जबरदस्त कास्ट

बता दें, फिल्म रामायण की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त कास्ट है। दो भागों में बनने वाली इस फिल्म में रणबीर को राम के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, रकुलप्रीत सिंह, अरुण गोविल, कुनाल कपूर, लारा दत्ता, शीबा चड्डा, विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला भाग इस दिवाली 2026 को रिलीज हो रहा है। वहीं दूसरे भाग के लिए 2027 की दिवाली का इंतजार करना होगा।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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