'सीता अभी लॉक नहीं हुई है', रणबीर कपूर की रामायण के लिए इस टीवी एक्ट्रेस ने दिया था ऑडिशन
Nitesh Tiwari Ramayana: रणबीर कपूर की रामायण के लिए टीवी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट ने ऑडिशन दिया था। उन्होंने अपने इस ऑडिशन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस रोल का ऑडिशन उन्होंने दिया था।
रणबीर कपूर की रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। रणबीर कपूर की रामायण इस साल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। रणबीर कपूर की रामायण के लिए टीवी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट ने भी ऑडिशन किया था। अब एक्ट्रेस ने अपने उस ऑडिशन के बारे में बात की। उन्होंने बताया उन्होंने किस किरदार के लिए ऑडिशन दिया था।
बॉलीवुड बबल के साथ खास बातचीत में डोनल बिष्ट ने बताया कि उन्हें मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग कंपनी की तरफ से कॉल आया था। डोनल को शूर्पणखा के किरदार के लिए कॉल आया था।
इस टीवी एक्ट्रेस को आया था ऑडिशन के लिए कॉल
डोनल बिष्ट ने कहा, तो मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑउिस से कॉल आया था। एक लड़की ने मुझे कॉल करके बुलाया। आपको पता है नितेश तिवारी जी की फिल्म आ रही है? मैंने कहा, हां। फिर बोला- रणबीर कपूर कर रहे हैं। मैंने कहा- हां। उस टाइम टीवी में बहुत से लोग मुझे सीता, राधा जैसे रोल्स के लिए अप्रोच करते रहते थे। लेकिन मैंने टीवी में ऐसे माइथोलॉजिक्ल रोल्स नहीं किए हैं। उस वक्त भी कोई शो चल रहा था और तीन-चार महीने से मुझे राधा का रोल ऑफर हो रहा था। पर मैं मना कर रही थी कि मुझे नहीं करना। तो जब मुझे कॉल आया, मुझे लगा शायद वो उसी टाइप का रोल होगा। फिर उन्होंने बोला- आप शूपनखा के लिए ऑडिशन देंगी?
इस रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंची थीं एक्ट्रेस
डोनल ने आगे कहा कि उन्हें सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थीं कि उन्हें शूपनखा के ऑडिशन के लिए फोन आएहा। डोनल ने बताया कॉल पर वो हंस रही थीं तब सामने से उन्हें पूछा गया कि वो हंस क्यों रही हैं। डोनल ने उन्हें जवाब दिया- मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मुझे शूपनखा के ऑडिशन के लिए भी बुला सकता हैं। फिर उन्होंने कहा- प्रोडक्शन हाउस ने खासकर आपका ऑडिशन मांगा है, और हम सिर्फ फाइनल शॉर्टलिस्टेड लोगों के ऑडिशन ले रहे हैं। आप एर बार आके दे दीजिए।
ऑडिशन के एक-दो दिन बात आने लगी थी सीता की खबर
डोनल ने कॉल पर कहा कि उन्हें लगा कि सीता के रोल के लिए कॉल आया है। डोनल को कहा गया कि सीता अभी लॉक नहीं हुई है। आपको नहीं पता, आप ऑडिशन तो दो। डोनल ने बताया कि वो अगले जिन ऑडिशन देने पहुंचीं। ऑडिशन के एक दो दिन बाद ही खबर आने लगी कि साई पल्लवी सीता का रोल कर रही हैं।
रामायण की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, सनी देओल -हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल दशरथ के किरदार में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
