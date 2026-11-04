AI का फिल्ममेकिंग पर क्या होगा असर? रणबीर कपूर बोले- कैमरा लेंस और VFX की तरह...
रामायण की रिलीज के बीच यश और रणबीर कपूर ने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्ममेकिंग के बिजनेस पर असर डालेगा। दोनों ने माना कि AI कभी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जगह नहीं ले पाएगा।
रणबीर कपूर की रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की रिलीज से पहले रणबीर कपूर और उनके को-स्टार यश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते नजर आए। दोनों ने बताया कि AI का फिल्ममेकिंग पर क्या असर पड़ सकता है। रणबीर और यश दोनों का ही मानना है कि AI फिल्ममेकिंग के काम में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन कभी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जगह नहीं ले सकता।
AI को लेकर क्या बोले रणबीर कपूर?
बीबीसी न्यूज से खास बातचीत में रणबीर कपूर ने कहा, "जब भी किसी कला में ह्यूमन टच होता है तो वो और पर्सनल लगती है। मुझे लगता है कि AI कैमरा लेंस और VFX की तरह फिल्ममेकिंग को बेहतर बना सकता है। लेकिन स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मिंग आर्ट के जिस मीडियम से हम आते हैं, मुझे नहीं लगता कि एआई उसकी जगह ले सकता है।"
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यश ने भी AI के बारे में रखी अपनी राय
यश ने भी इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, "हमें इतनी जिम्मेदारी तो दिखानी होगी कि हम समझ सकें कि इसमें इंसान शामिल हैं। साथ ही, हमें इसे लेकर भी सतर्क होना पड़ेगा कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। हम सर्वाइवर्स हैं। हम कोई न कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे या कुछ ऐसा बना लेंगे, जिससे निपटने में मशीन को भी संघर्ष करना पड़ेगा।"
रामायण के VFX की आलोचना पर क्या बोले रणबीर कपूर?
रणबीर कपूर की रामायण के VFX को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। एक दूसरे इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने इन आलोचनाओं के बारे में भी बात की। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के एक इवेंट में रणबीर कपूर ने कहा कि उन्हें आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका इरादा नेक है।
रणबीर कपूर बोले- कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना
रणबीर कपूर ने कहा, "इस ऑनलाइन ट्रोलिंग की दुनिया में वो गाना याद आता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे लगता है कि असल जीवन में फॉलो करने के लिए ये अच्छी सोच है। लोग क्या कह रहे हैं इस बात से परेशान न हों। मायने सिर्फ वो लोग रखते हैं जो आपके लिए अहम हैं, जो आपके काम, आपकी नीयत और आपकी अच्छाई की परवाह करते हैं।
3 घंटे 15 मिनट होगा फिल्म का रनटाइम
रणबीर कपूर की रामायण की बात करें तो फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के रनटाइम की बात करें तो फिल्म 3 घंटे 15 मिनट लंबी होने वाली है। वहीं, इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री कर दिया गया है। रणबीर कपूर (राम) के साथ फिल्म में साई पल्लवी (सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान), रवि दुबे (लक्ष्मण), अरुण गोविल (राजा दशरथ), लारा दत्ता (कैकेयी), विवेक ओबरॉय (विद्युज्जिह्व), कुणाल कपूर (इंद्रा), शीबा चड्ढा (मंथरा), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), इंदिरा कृष्णन (कौशल्या), रकुलप्रीत सिंह (शूर्पणखा) और अनुपम खेर (जटायु की आवाज) जैसे कलाकार नजर आएंगे।
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है रणबीर कपूर की रामायण?
रणबीर कपूर की रामायण एडवांस बुकिंग में कमाल कर रही है। कुछ ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि रामायण पहले दिन 100 से 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो रणबीर कपूर की रामायण इस साल रिलीज हुई धुरंधर: द रिवेंज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। धुरंधर द रिवेंज ने पहले दिन 102 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने अब तक (सुबह 7 बजे) 96.56 करोड़ हो गया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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