रणबीर कपूर ने की रणवीर की धुरंधर की तारीफ, बोले कास्ट- क्रू ने धमाका कर दिया, मेरी फेवरेट फिल्म

Feb 14, 2026 06:45 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणबीर कपूर ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की तारीफ में खास बात कह दी है। एक्टर ने हाल में एक लाइव सेशन के दौरान धुरंधर के बारे में बात की। इस तारीफ को सुनने के बाद रणवीर सिंह को भी खुशी होगी।

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के फैन निकले। हाल में एक्टर ने अपने शू ब्रांड के एक साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम यूजर्स के साथ लाइव किया था। इस लाइव के दौरान एक्टर ने बताया कि इन दिनों उनकी फेवरेट फिल्म धुरंधर है। रणबीर ने कहा कि उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म की कास्ट ने शानदार काम करते हुए धमाका कर दिया। रणबीर कपूर का ये लाइव वीडियो ऑडियंस को पसंद आ रहा है।

धुरंधर है रणबीर की फेवरेट फिल्म

रणबीर कपूर ने अपने शू ब्रांड के इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव करते हुए अपने फैंस से बातचीत की। यूजर्स के कमेंट का जवाब देते हुए रणबीर ने बताया कि उन्हें इस समय धुरंधर पसंद आ रही है। दरअसल, एक यूजर ने लाइव वीडियो पर कमेंट करते हुए पूछा उनकी मौजूदा फेवरेट फिल्म कौन सी है? इसके जवाब में रणबीर ने कहा,’मुझे इन दिनों धुरंधर पसंद आ रही है। फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू ने धमाका कर दिया। फिल्म देखते हुए अच्छा टाइम बिताया’।

धुरंधर


धुरंधर की कमाई

रणवीर सिंह की धुरंधर रणबीर कपूर की फेवरेट बन गई है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का धमाका कर दिया था। 800 करोड़ पार करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। इसके अलावा वर्ल्डवाइड भी फिल्म ने KFG, RRR जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया था।

लव एंड वॉर में दिखेगी तिकड़ी

रणबीर कपूर की फिल्मों की बात करें तो इस साल डबल धमाका होने वाला है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर को आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ देखा जाएगा। ये एक लव ट्रायंगल बेस्ड वॉर फिल्म है। संजय लीला भंसाली ने अपने सालों की मेहनत से इस फिल्म के हर सीन, इमोशन पर काम किया है। फिल्म की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है।

रामायण का इंतजार

इसके अलावा इस साल दिवाली पर रामायण भी रिलीज हो रही है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 4000 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के लिए विद्वानों और पंडितों ली गई है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद फिल्म के पहले पार्ट का अधिकतर हिस्सा शूट किया जा चुका है। रामायण में रणबीर के साथ साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगी। सनी देओल होंगे हनुमान, यश को रावण के किरदार में देखना शानदार होने वाला है। इसके अलावा रवि दूबे, लारा दत्ता, शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेस अपने किरदारों से प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हैं।

