Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रणबीर कपूर ने अरुण गोविल को बताया अपनी प्रेरणा, बोले-बचपन से ही आपके चेहरे को दिल में संजो कर बढ़ा हुआ हूं

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रणबीर कपूर ने रामानंद सागर के राम एक्टर अरुण गोविल को अपनी इंस्पिरेशन बताया। बोले उनकी तरह छोटा हिस्सा भी कर लूं तो खुद को सफल मानूंगा। बचपन से राम का चेहरा दिल में संजोए रखा।

रणबीर कपूर ने अरुण गोविल को बताया अपनी प्रेरणा, बोले-बचपन से ही आपके चेहरे को दिल में संजो कर बढ़ा हुआ हूं

रणबीर कपूर की रामायण का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। फिल्म रिलीज की तैयारी शुरू हो चुकी है। 24 जुलाई को ट्रेलर दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में ग्रैंड रामायण:प्रथम संकल्प इवेंट हुआ। इस दौरान रणबीर कपूर ने राम के नाम से मशहूर एक्टर अरुण गोविल के लिए अपने प्यार और सम्मान को जाहिर किया। रणबीर ने अरुण गोविल के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उनके किरदार ने कई पीढ़ियों पर असर छोड़ा।

अरुण गोविल को बताया प्रेरणा

अरुण इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने अरुण गोविल के लिए एक इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने बताया कि रामानंद सागर की रामायण में उनके किरदार राम ने हर पीढ़ी की ऑडियंस को प्रभावित किया है। वो खुद के किरदार की तुलना अरुण गोविल के राम वाले किरदार से नहीं कर सकते हैं। राम का किरदार उनके लिए प्रेरणा और वो उम्मीद करते हैं जो वैल्यू उन्होंने राम के किरदार को दी है वो उसे आगे बढ़ा पाए।

ये भी पढ़ें:माई नी माई…जानिए किसने लिखा था ये गाना? गीतकार ने सलमान के लिए लिखे ये गीत
रणबीर कपूर

अरुण गोविल के किरदार की तारीफ

रणबीर ने आगे कहा, 'अरुण जी आपने इस जिम्मेदारी को कई सालों तक खूबसूरती, सच और गरिमा के साथ निभाया है।' आगे उन्होंने कहा, 'आपकी जर्नी ने मेरे जैसे एक्टर्स को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को इंस्पायर्ड किया है जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी है। आपने लोगों में विश्वास जगाया है और उन्हें इंस्पायर किया।' रणबीर ने ये भी कहा कि वो खुद की मेहनत को सफल मानेंगे अगर वो अरुण गोविल के निभाए राम के किरदार का छोटा सा हिस्सा भी वैसे निभा पाते हैं जैसे उन्होंने निभाया।

ये भी पढ़ें:कपूर परिवार के इन 8 लोगों की डेथ का कारण जानते हैं आप? 4 की कैंसर से मौत

बचपन से ही राम के आदर्शों के साथ बड़े हुए हैं रणबीर

रणबीर ने कहा, ‘बचपन से ही मैं श्री राम के आशीर्वाद, उनकी सीख और आपके चेहरे को अपने दिल में संजोए हुए बड़ा हुआ हूं। हम आपको अपने ही परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। सर, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद।’

फिल्म की कास्ट

बता दें, रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अब नितेश तिवारी की रामायण में दशरथ के किरदार में नजर आएंगे। राम बने रणबीर कपूर के पिता का किरदार निभाते दिखेंगे। इस फिल्म में साई पल्लवी ने सीता, लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे, रावन के किरदार में एक्टर यश और हनुमान का किरदार सनी देओल निभाते दिखेंगे।

ये भी पढ़ें:आमिर खान को मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने

रामायण की रिलीज

फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। इस ट्रेलर में राम के साथ सीता, रावन, लक्ष्मण की झलक दिखाई जाएगी। वहीं फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। पहले पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रहा है। दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Ramayan Ranbir Kapoor Arun Govil

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।