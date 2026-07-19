रणबीर कपूर ने अरुण गोविल को बताया अपनी प्रेरणा, बोले-बचपन से ही आपके चेहरे को दिल में संजो कर बढ़ा हुआ हूं

रणबीर कपूर ने अरुण गोविल को बताया अपनी प्रेरणा, बोले-बचपन से ही आपके चेहरे को दिल में संजो कर बढ़ा हुआ हूं
रणबीर कपूर ने रामानंद सागर के राम एक्टर अरुण गोविल को अपनी इंस्पिरेशन बताया। बोले उनकी तरह छोटा हिस्सा भी कर लूं तो खुद को सफल मानूंगा। बचपन से राम का चेहरा दिल में संजोए रखा।
रणबीर कपूर की रामायण का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। फिल्म रिलीज की तैयारी शुरू हो चुकी है। 24 जुलाई को ट्रेलर दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में ग्रैंड रामायण:प्रथम संकल्प इवेंट हुआ। इस दौरान रणबीर कपूर ने राम के नाम से मशहूर एक्टर अरुण गोविल के लिए अपने प्यार और सम्मान को जाहिर किया। रणबीर ने अरुण गोविल के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उनके किरदार ने कई पीढ़ियों पर असर छोड़ा।
अरुण गोविल को बताया प्रेरणा
अरुण इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने अरुण गोविल के लिए एक इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने बताया कि रामानंद सागर की रामायण में उनके किरदार राम ने हर पीढ़ी की ऑडियंस को प्रभावित किया है। वो खुद के किरदार की तुलना अरुण गोविल के राम वाले किरदार से नहीं कर सकते हैं। राम का किरदार उनके लिए प्रेरणा और वो उम्मीद करते हैं जो वैल्यू उन्होंने राम के किरदार को दी है वो उसे आगे बढ़ा पाए।
अरुण गोविल के किरदार की तारीफ
रणबीर ने आगे कहा, 'अरुण जी आपने इस जिम्मेदारी को कई सालों तक खूबसूरती, सच और गरिमा के साथ निभाया है।' आगे उन्होंने कहा, 'आपकी जर्नी ने मेरे जैसे एक्टर्स को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को इंस्पायर्ड किया है जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी है। आपने लोगों में विश्वास जगाया है और उन्हें इंस्पायर किया।' रणबीर ने ये भी कहा कि वो खुद की मेहनत को सफल मानेंगे अगर वो अरुण गोविल के निभाए राम के किरदार का छोटा सा हिस्सा भी वैसे निभा पाते हैं जैसे उन्होंने निभाया।
बचपन से ही राम के आदर्शों के साथ बड़े हुए हैं रणबीर
रणबीर ने कहा, ‘बचपन से ही मैं श्री राम के आशीर्वाद, उनकी सीख और आपके चेहरे को अपने दिल में संजोए हुए बड़ा हुआ हूं। हम आपको अपने ही परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। सर, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद।’
फिल्म की कास्ट
बता दें, रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अब नितेश तिवारी की रामायण में दशरथ के किरदार में नजर आएंगे। राम बने रणबीर कपूर के पिता का किरदार निभाते दिखेंगे। इस फिल्म में साई पल्लवी ने सीता, लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे, रावन के किरदार में एक्टर यश और हनुमान का किरदार सनी देओल निभाते दिखेंगे।
रामायण की रिलीज
फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। इस ट्रेलर में राम के साथ सीता, रावन, लक्ष्मण की झलक दिखाई जाएगी। वहीं फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। पहले पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रहा है। दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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