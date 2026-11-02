रणबीर कपूर OTT की दुनिया में रखेंगे कदम? पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट, प्रोड्यूस करेंगे नई कहानियां

रणबीर कपूर OTT की दुनिया में रखेंगे कदम? पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट, प्रोड्यूस करेंगे नई कहानियां
रणबीर कपूर भी पत्नी आलिया भट्ट की तरह OTT की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। रणबीर के लिए ये नया सफर खा होने वाला है। फिलहाल एक्टर नई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जानिए पूरी डिटेल।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामायण को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म के बाद एक्टर कई अन्य फिल्मों में एक्टिंग करते दिखेंगे। लेकिन अब एक्टिंग के अलावा रणबीर OTT की दुनिया में भी कदम रखना चाहते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर OTT कंटेंट को प्रोड्यूस करने के बारे में विचार कर रहे हैं। एक्टर समझ गए हैं कि OTT एक बड़ा प्लेटफार्म है और आगे आने वाले समय में इसकी डिमांड अभी तुलना में और ज्यादा अधिक होने वाली है। ऐसे में रणबीर खुद इस एरिया में किस्मत आजमाना चाहते हैं।
रणबीर कपूर OTT की दुनिया में लेंगे एंट्री
वैरायटी इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर अपने प्रोडक्शन हाउस पिक्चर शुरू प्रोडक्शन के तहत OTT फिल्म, सीरीज बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने इस बैनर की शुरुआत उन्होंने अनुराग बासु के साथ फिल्म जग्गा जासूस को प्रोड्यूस कर के की थी। उन्होंने अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को भी को-प्रोड्यूस किया था। अब वो OTT पर कदम रखने के लिए स्क्रिप्ट्स सुन रहे हैं। वो नई और चुनितिपूर्ण आईडिया को मौका देने का विचार कर रहे हैं। खास बात ये है कि वो इन फिल्मों या सीरीज में एक्टिंग नहीं करेंगे। वो बस प्रोड्यूसर होंगे।
आलिया भट्ट की तरह प्रोड्यूस करेंगे OTT प्रोजेक्ट्स
आलिया भट्ट अपनी बहन शाहीन के साथ ‘इटरनल सन शाइन’ नाम का प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं। इसके तहत उन्होंने अपनी फिल्म ‘डार्लिंग’ प्रोड्यूस की थी। फिर करण जौहर के साथ ‘जिगरा’ बनाई थी। हाल में एक्ट्रेस ने बहन शाहीन के साथ मिलकर प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ शो 'डोंट बी शाय' प्रोड्यूस किया था। ये उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसमें वो बतौर एक्टर नहीं दिखीं थीं। अब रणबीर कपूर भी पत्नी आलिया की तरह OTT पर कदम रखने के बारे में प्लान कर रहे हैं।
रणबीर कपूर की आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामयाण को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। फिल्म 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। इसके बाद रणबीर जनवरी में अपनी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन संजय लीला भंसाली ने लिया है। आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। 21 जनवरी को रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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