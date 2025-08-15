Ranbir Kapoor Or Allu Arjun To Star In Mithun Chakraborty Disco Dancer Sequel मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर का बनेगा सीक्वल, इन 2 सुपरस्टार्स में किसे मिलेगी फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanbir Kapoor Or Allu Arjun To Star In Mithun Chakraborty Disco Dancer Sequel

मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर का बनेगा सीक्वल, इन 2 सुपरस्टार्स में किसे मिलेगी फिल्म

मिथुन चक्रवर्ती ने अपने समय पर एक सुपरहिट फिल्म दी थी डिस्को डांसर जिसके गाने आज तक सबके फेवरेट हैं। अब इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है जिसमें हीरो को लेकर 2 एक्टर्स में कॉम्पटीशन है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:34 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर का बनेगा सीक्वल, इन 2 सुपरस्टार्स में किसे मिलेगी फिल्म

दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर से स्टारडम मिली थी और आज भी उन्हें डिस्को डांसर नाम से बुलाया जाता है। अब खबर आ रही है कि फिल्म का सीक्वल आ रहा है। बी सुभाष सीक्वल को लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन इस बीच यह खबर जरूर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2 स्टार्स में से किसी एक को लेने का प्लान बनाया जा रहा है।

क्यों आ रहे दोनों के नाम सामने

जिन स्टार्स की बात हो रही है वो हैं रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक बी शुभाष ने कन्फर्म किया है कि वह डिस्को डांसर 2 पर काम कर रहे हैं। फिल्ममेकर ने यह भी कहा कि वह दोनों में से किसी एक को लेना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों जबरदस्त डांसर और एक्टर हैं।

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्को डांसर सीक्वल को हरी झंडी दे दी है। पहले डिस्को डांसर अपने कॉपीराइट के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में फंस गया था। अब खबर है कि बी सुभाष ने हाल ही में यह केस जीत लिया है।

मिथुन के साथ अच्छा बॉन्ड

न्यूज 18 से बात करते हुए सुभाष ने कहा था, ‘जब मैंने सुना कि मुथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलेगा तो मुझे लगा जैसे हमारी फिल्म को कोई बड़ा अवॉर्ड मिला हो। मैंने उन्हें मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि वह मेरे शुक्रगुजार हैं। हमारे बीच अच्छा रिश्ता है।’

मिथुन को डिस्को डांसर में लेने पर सुभाष ने कहा, ‘मैंने मिथुन को फिल्म में लिया जबकि प्रोड्यूसर राम दयान इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मिथुन दूसरे एक्टर्स से काफी अलग हैं। उनका चेहरा और पर्सनैलिटी काफी अलग है।’

Mithun Chakraborty Ranbir Kapoor Allu Arjun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।