मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर का बनेगा सीक्वल, इन 2 सुपरस्टार्स में किसे मिलेगी फिल्म

मिथुन चक्रवर्ती ने अपने समय पर एक सुपरहिट फिल्म दी थी डिस्को डांसर जिसके गाने आज तक सबके फेवरेट हैं। अब इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है जिसमें हीरो को लेकर 2 एक्टर्स में कॉम्पटीशन है।

दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर से स्टारडम मिली थी और आज भी उन्हें डिस्को डांसर नाम से बुलाया जाता है। अब खबर आ रही है कि फिल्म का सीक्वल आ रहा है। बी सुभाष सीक्वल को लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन इस बीच यह खबर जरूर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2 स्टार्स में से किसी एक को लेने का प्लान बनाया जा रहा है।

क्यों आ रहे दोनों के नाम सामने जिन स्टार्स की बात हो रही है वो हैं रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक बी शुभाष ने कन्फर्म किया है कि वह डिस्को डांसर 2 पर काम कर रहे हैं। फिल्ममेकर ने यह भी कहा कि वह दोनों में से किसी एक को लेना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों जबरदस्त डांसर और एक्टर हैं।

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्को डांसर सीक्वल को हरी झंडी दे दी है। पहले डिस्को डांसर अपने कॉपीराइट के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में फंस गया था। अब खबर है कि बी सुभाष ने हाल ही में यह केस जीत लिया है।

मिथुन के साथ अच्छा बॉन्ड न्यूज 18 से बात करते हुए सुभाष ने कहा था, ‘जब मैंने सुना कि मुथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलेगा तो मुझे लगा जैसे हमारी फिल्म को कोई बड़ा अवॉर्ड मिला हो। मैंने उन्हें मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि वह मेरे शुक्रगुजार हैं। हमारे बीच अच्छा रिश्ता है।’