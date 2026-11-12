रणबीर कपूर को ट्रोल करने वालों को 'माता कौशल्या' का करारा जवाब, बोलीं- पूरी तरह शाकाहारी बन गए थे

रामायण में कौशल्या का किरदार निभाने वालीं इंदिरा कृष्णन ने अब रणबीर कपूर संग काम करने को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इंदिरा ने बताया कि रणबीर सेट पर कैसे बिहेव करते थे।

रामायण फिल्म की रिलीज को हुए 7 दिन हो गए हैं और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर ने श्री राम का किरदार निभाया है। जहां रणबीर को इस किरदार के लिए काफी प्यार मिल रहा है वहीं कुछ ने उन्हें इस किरदार के लिए फिट नहीं बताया है। अब रामायण में रणबीर की मां कौशल्या का किरदार निभाने वालीं इंदिरा कृष्णन ने जानें एक्टर को लेकर क्या कहा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रणबीर कैसे रामायण करते हुए पूरे वेजिटेरियन बन गए।

रणबीर की मां बनने के लिए किया था मैनिफेस्ट इंदिरा ने रणबीर संग बॉन्ड को लेकर कहा, ‘मेरा रणबीर के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है रामायण से पहले। एनिमल में भी हम बात करते थे। वह बहुत सहमे हुए इंसान हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ वह बैठ जाते हैं। जिनके साथ भा जाता है वह उनके साथ बैठ जाते हैं। हम साथ में काफी बातें शेयर करते थे। उन्हें लगता था कि मुझे कुछ अच्छी फिल्मों में काम करना चाहिए। मैंने उस वक्त मैनिफेस्ट किया था। रश्मिका मंदाना से मैंने कहा था कि इस फिल्म में मैं तेरी मां बन गई और दूसरी फिल्म में मैं रणबीर की मां बनूंगी। ये बात मैंने बोली और 2 साल बाद मैंने रामायण में मां का किरदार ही निभाया रणबीर का।’

क्या रणबीर की इस फिल्म के बाद नई इमेज बन पाएगी? इस सवाल पर इंदिरा ने कहा, 'हमारी जनरेशन बदलती जाती है। हर 10 साल में नई जनरेशन आती है। सबके अलग व्यूज होते हैं। देखो रामायण 2026 में बनी और अगर हम सबको रामायण दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ डायलॉग से नहीं दिखा सकते। इसमें नितेश तिवारी ने सब विजुअल, विजन काफी क्लीयर रखा।'

रणबीर को ट्रोल करने वालों को इंद्राणी का जवाब इंदिरा ने रणबीर के राम के किरदार को लेकर हुई ट्रोलिंग पर कहा, ‘मैं रणबीर के अलावा किसी और को श्री राम के किरदार में नहीं देख सकती। उनको देखकर कभी डाउब्ट ही नहीं हुआ। उन्होंने काफी मेहनत की है इस किरदार के लिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी जो ट्रोल्स ट्रोल कर रहे हैं उनको लेकर कि जब कोई एक नया किरदार करता है या कुछ बड़ा करता है तो कुछ लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं। कई लोगों के मैसेज मुझे आए कि हमें पहले लगा कि रणबीर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब फिल्म देखकर हमारा माइंड बदल गया। रणबीर ने इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर लिया और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। वह शॉट के बाद चेक करते थे कि कैसा हुआ और क्या वह अपने सीन को और बेहतर कर सकते हैं कि नहीं।’

रणबीर कपूर वेजिटेरियन हो गए थे इंदिरा ने आगे कहा, ‘रणबीर कपूर वेजिटेरियन थे। वर्कआउट करते थे और सिंपल खाना खाते थे। वह श्रीराम के किरदार को निभाते हुए पूरे उसी पाथ में थे। उनके बिहेवियर में भी काफी बदलाव आ गया था। एनिमल में जब मैंने देखा था और रामायण में जब देखा तो काफी बदलाव आए थे। पैरेंटहुड को लेकर बात करते थे। राहा को लेकर काफी बात करते थे। वह काफी अच्छे पिता, एक्टर और को एक्टर हैं। वह हमेशा टाइम पर आते थे कभी तो टाइम से पहले भी।’