इस लड़ाई से शुरू होगी रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की कहानी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दी पूरी जानकारी

इस लड़ाई से शुरू होगी रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की कहानी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दी पूरी जानकारी
रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ की कहानी भगवान राम और रावण की लड़ाई से नहीं बल्कि उससे पहले हुई एक लड़ाई से शुरू होगी। इस बात की जानकारी प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दी है।
Ramayana Plot Twist: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कुछ दिनों पहले फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर यश ने बताया था कि फिल्म में उनके और रणबीर कपूर के साथ में सीन्स नहीं हैं। ऐसे में लोगों को लगा कि ‘रामायण’ के पार्ट 1 में यश नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने नया अपडेट दिया है। (ये भी पढ़ें: प्रकाश राज ने सुनाई रामायण की अपनी कहानी, दर्ज हुआ क्रिमिनल केस)
भगवान राम और रावण दोनों आएंगे नजर
नमित मल्होत्रा ने बताया कि 'रामायण' की कहानी कब और कहां से शुरू होगी। नमित मल्होत्रा बोले कि फिल्म में भगवान राम और रावण दोनों की कहानी दिखाई जाएगी। मुख्य कहानी शुरू होने से पहले ये बताया जाएगा कि रावण इतना ताकतवर कैसे बना। उसने लंका पर कब्जा करके कैसे अपने ही सौतेले भाई कुबेर को वहां से हटा दिया।
क्या बोले नमित मल्होत्रा?
नमित मल्होत्रा ने कहा, ‘रावण बहुत पहले से ये संकेत दे रहा था कि वो अपनी ताकत के सामने आने वाली हर चुनौती को खत्म कर देगा। हर तरफ अपनी बादशाहत कायम करेगा। यही बात फिल्म में आपको देखने को मिलेगी।’
दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म
‘रामायण’ का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर दुनिया भर में रिलीज होगा। जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा।
कौन काैन-सा किरदार निभा रहा है?
‘रामायण’ में अलग-अलग इंडस्ट्री के कई जाने-माने कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं।
1. रणबीर कपूर - भगवान राम
2. साई पल्लवी - सीता
3. यश - रावण
4. सनी देओल - हनुमान
5. अरुण गोविल - राजा दशरथ
6. रवि दुबे - लक्ष्मण
7. काजल अग्रवाल - मंदोदरी
8. रकुल प्रीत सिंह - सूर्पणखा
9. विजय सेतुपति (संभावित) - विभीषण
‘रामायण’ का बजट
‘रामायण’ के दोनों पार्ट्स का लगभग बजट 1,600 करोड़ रुपये है। इंडस्ट्री के कुछ अनुमानों के मुताबिक, जब तक इसका दूसरा पार्ट पूरा होगा, तब तक इसका बजट और बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक बना जाएगी।
‘रामायण’ सर्टिफिकेशन
‘रामायण’ को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ समय पहले इसका टीजर आया था। ‘रामायण’ के टीजर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने U सर्टिफिकेट दिया था। इसका मतलब है कि ये फिल्म सभी एज ग्रुप्स के दर्शकों के लिए रिलीज की जाएगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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