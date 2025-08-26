ranbir kapoor met his film crew member in the same flight he was flying see his reaction रणबीर कपूर को फ्लाइट में मिला अपनी फिल्म का क्रू मेंबर, दोनों के बीच की बातें जीत रही हैं दिल, Bollywood Hindi News - Hindustan
रणबीर कपूर को फ्लाइट में मिला अपनी फिल्म का क्रू मेंबर, दोनों के बीच की बातें जीत रही हैं दिल

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी फ्लाइट में अपनी ही फिल्म के क्रू मेंबर को देखकर हैरान हो गए। दोनों के बीच कुछ सेकंड भर की बातचीत हुई जिसे पसंद किया जा रहा है। 

Tue, 26 Aug 2025 02:10 PM
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में एक्टर, पत्नी आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नजर आने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें रणबीर को फ्लाइट में उनकी फिल्म का क्रू मेंबर मिल गया। वीडियो में पहले एक्टर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब ध्यान जाता है तो वो हैरान हो जाते हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है।

फ्लाइट में मिला क्रू मेंबर

वीडियो में देखा जा सकता है कि नीली शर्ट और कैप पहने रणबीर फ्लाइट के अंदर अपनी सीट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक शख्स उन्हें उनके नाम से पुकारता है। एक्टर जवाब देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें शायद लगा होगा कि कोई फैन है। लेकिन जब रणबीर की नजर सीट पर बैठे शख्स पर जाती है तो पता चलता है वो उनकी उसी फिल्म का क्रू मेंबर है जिसकी शूटिंग के लिए वो खुद सफर कर रहे हैं। रणबीर अपनी फिल्म के क्रू मेंबर को देखकर पूछते हैं 'अरे तू यहां कैसे?' जवाब में क्रू मेंबर कहते हैं 'शूटिंग है न'। ये वीडियो फैंस को पसंद आ रहा है।

शूटिंग का वीडियो वायरल

इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि लव एंड वॉर फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा है। इस वीडियो में का बैकग्राउंड देखकर लग रहा है जैसे ये राजस्थान का रेगिस्तान वाली जगह हो। हाल में विक्की कौशल और रणबीर को जयपुर के एयरपोर्ट पर भी देखा गया था। रिपोर्ट की मानें तो दोनों लीड एक्टर्स के बीच जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने सिर्फ इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए कड़ी तैयारी की थी। ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर दस्तक देने वाली है।

