रणबीर कपूर की ब्रैंड ARKS के क्या हैं मायने? पत्नी आलिया या बेटी राहा से नहीं है इसका नाता

संक्षेप: रणबीर कपूर ने अपने लाइफस्टाइल ब्रैंड आरक्स के बारे में बात की। लोगों को लगता है कि आरक्स का मतलब आलिया भट्ट और बेटी राहा के नाम के अक्षर लगते थे। लेकिन रणबीर ने अब इस लोगो के मायने बताए हैं।

रणबीर कपूर ने पिछले साल अपने लाइफस्टाइल ब्रैंड की शुरुआत की है। जब रणबीर कपूर ने ब्रैंड ने इसकी शुरुआत की तो लोगों ने ब्रैंड के नाम की खूब चर्चा की थी। रणबीर कपूर के ब्रैंड का नाम है आरक्स (ARKS)। रणबीर कपूर के ब्रैंड नाम को लेकर अक्सर ये चर्चा होती रही कि उनके ब्रैंड नेम में आलिया भट्ट और राहा कपूर के नाम के शुरुआती अक्षर हैं। हालांकि, अब रणबीर कपूर ने बताया है कि उन्होंने अपनी ब्रैंड का नाम आरक्स क्यों रखा। इसका कोई लेना देना आलिया भट्ट या राहा से नहीं है।

ARKS के बारे में रणबीर कपूर ने की बात ARKS के आधिकारिक इंस्टाग्रेम पेज पर लिखा एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में रणबीर कपूर अपने ब्रैंड के बारे में बात करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो किसे फैशन आइकन के तौर पर देखते हैं। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि आरक्स का मतलब क्या है?

भरत साहनी की है फैक्टरी ARKS के फैक्टरी आउटलेट के बारे में बात करते हुए रणबीर ने बताया कि ये फैक्टरी पहले भरत साहनी यानी रणबीर कपूर के जीजा की थी। उन्होंने रणबीर कपूर को फैक्ट्री में मैन्युफेकचरिंग के लिए रणबीर को जगह दी। इसके बाद रणबीर से पूछा गया कि आरक्स का मतलब क्या है? उन्होंने ये नाम क्यों रखा?

क्या है आरक्स का मतलब? रणबीर कपूर ने कहा कि इस नाम के अलग-अलग मतलब हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो पहले सिर्फ स्नीकर्स के साथ शुरुआत करने वाले थे। इसलिए पहले इसका मतलब था रणबीर कपूर शो। तो इसके बहुत अलग-अलग मतलब हैं जैसे कि रणबीर कपूर स्टूडियो के।रणबीर ने आगे कहा, "फिर वो एक ऐसे प्वाइंट पर आए जब मैंने कहा कि जरूरी नहीं हो नाम के कुछ मायने हों, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम बस फिट हो रहा था। जब हमने आरक्स नाम सुना और लोगो देखा, हर चीज सही लगी।"