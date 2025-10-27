रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन में से एक होगा अनीस बज्मी की ‘राम और श्याम’ का हीरो, जानिए

संक्षेप: अनीस बज्मी एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके लिए वो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन से बातचीत कर रहे हैं। फिल्म का नाम का कनेक्शन दिलीप कुमार से है।

फिल्म डायरेक्टर अनीस बज्मी ने अपने करियर में शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में सलमान खान के साथ नो एंट्री, अक्षय कुमार के साथ वेलकम जैसी फिल्में शामिल हैं। अब इस बीच खबर है कि अनीस बज्मी एक और बड़ी फिल्म बना रहे हैं जिसके लीड हीरो के लिए इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन से बातचीत हो रही है। फिल्म का नाम राम और श्याम बताया जा रहा है।

राम और श्याम नहीं होगी रीमेक एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनीस बज्मी इस प्रोजेक्ट पर अगले साल की शुरुआत में काम शुरू कर सकते हैं। फिल्म फिलहाल एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में है और कहानी जुड़वां किरदारों पर आधारित बताई जा रही है। हालांकि टाइटल सुनते ही ऑडियंस को दिलीप कुमार की 1967 की क्लासिक राम और श्याम की याद आ सकती है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म उस क्लासिक की रीमेक नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, “अनीस सर काफी वक्त से इस आइडिया पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म पुराने कॉन्सेप्ट को नई पीढ़ी के हिसाब से इंटरप्रेट करेगी।”