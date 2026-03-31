Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramayana : रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाने पर दिया पहला रिएक्शन, बोले- हमारे चले जाने के बाद भी...

Mar 31, 2026 10:33 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग बड़ी फिल्म रामायण को लेकर हाल ही में लॉस एंजिल्स में बात की जहां फिल्म की पहली झलक दिखाई गई। इस दौरान एक्टर ने अपने किरदार को लेकर भी बात की।

Ramayana : रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाने पर दिया पहला रिएक्शन, बोले- हमारे चले जाने के बाद भी...

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर काफी समय से बज है। फैंस अब इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 अप्रैल को फिल्म की पहली झलक दिखने वाली है और इससे पहले रणबीर, फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ लॉस एंजिल्स गए, रामायण के पहले विजुअल इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। इतना ही नहीं इस दौरान रणबीर ने भगवान राम का किरदार निभाने पर अपनी बात भी रखी है।

क्या बोले रणबीर कपूर

दरअसल, इवेंट के दौरान रणबीर, नितेश और नमित कई सवालों के जवाब देते हैं। रणबीर वहीं कहते हैं कि भगवान राम को आज भी अंतरात्मा का रक्षक कहा जाता है। एक्टर ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा।

रणबीर बोले, ‘भगवान राम अरबों लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे चले जाने के बाद भी वह लंबे समय तक ऐसा ही रहेगा। वह हमें परेशानियों के दौरान मानवीय भावना का ज्ञान करवा हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है आदर्श पुरुष।’

ये भी पढ़ें:इतना लंबा होगा 'रामायण' का ट्रेलर-1, सेंसर बोर्ड ने U सर्टिफिकेट के साथ किया पास

इस प्रीमियर के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं।

इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी

बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म रामायण इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है। जबसे इस मूवी की अनाउंसमेंट की है तबसे फैंस इसके लिए एक्साइटेड हैं। वहीं धीरे-धीरे करके जब स्टार कास्ट का पता चला कि कौनसा स्टार क्या किरदार निभाएगा तो फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता ही जा रहा है।

ये भी पढ़ें:रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की दूसरी झलक, इस दिन होगी रिलीज, मेकर्स ने की अनाउंसमेंट

रामायण की पूरी स्टार कास्ट

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर ने जहां भगवान राम का किरदार निभाया है, वहीं साई पल्लवी ने सीता का, रवि दुबे ने लक्ष्मण का और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। यश ने वहीं रावण का किरदार निभाया है।

इनके अलावा काजल अग्रवाल भी फिल्म में हैं जिन्होंने मंदोदरी, अरुण गोविल ने दशरथ, इंदिरा कृष्णन ने कौशल्या, लारा दत्ता ने कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह ने शूर्पणखा, शीबा चड्ढा ने मंथरा का किरदार निभाया है।

खास होगा म्यूजिक

जर्मन फिल्म कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हंस जिम्मर, एआर रहमान के साथ म्यूजिक दे रहे हैं।

कब रिलीज होगा पहला और दूसरा पार्ट

नितेश तिवारी ने रामायण को 2 पार्ट में रिलीज करने का प्लान बनाया है। पहला पार्ट इस साल दीवाली पर रिलीज होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दीवाली पर यानी 2027 में रिलीज होगा।

ये भी पढ़ें:रामायण से पहले आ चुकी हैं ये माइथोलॉजिकल फिल्में, एक ने वर्ल्डवाइड मचाया था धमाल

नितेश और रणबीर की यह साथ में पहली फिल्म है। इससे पहले हालांकि रणबीर, नितेश की फिल्मों चिल्लर पार्टी और भूतनाथ रिटर्न्स में स्पेशल कैमियो दे चुके हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Ranbir Kapoor Ramayan Ramayana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।