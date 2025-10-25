रामायण के लक्ष्मण रवि दुबे बोले- भगवान राम का किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर ने किए कई त्याग

संक्षेप: रणबीर कपूर रामायण फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में रवि दुबे वहीं लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। अब रवि ने बताया कि इस फिल्म के लिए रणबीर ने कई त्याग किए हैं।

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फिल्म को लेकर काफी बज है। इस फिल्म में कई स्टार्स हैं जिसमें रवि दुबे भी हैं। रवि फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। अब रवि ने बताया कि फिल्म में काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा था। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि रणबीर ने इस किरदार के लिए काफी बलिदान दिए हैं।

रवि ने बताया खुद में क्या बदलाव महसूस किए रवि ने रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में कहा, 'उस रोल ने मुझे बदल दिया है। मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है ताकि मैं जस्टिस कर पाऊं अपने किरदार से क्योंकि दर्शक आसानी से पहचान पाते हैं कि क्या फेक है। मैंने अपना रुटीन बदल दिया था।'

रणबीर ने कई सैक्रिफाइज किए रणबीर को लेकर वह बोले, ‘रणबीर भाई ने इस फिल्म के लिए काफी सैक्रिफाइज(त्याग) किए हैं। ये एक यज्ञ की तरह है। हम सबने वो किया है जो हम कर सकते थे अपने किरदार के लिए। हमने अपने बिहेवियर, रिएक्शन यहां तक कि बोलने में भी बदलाव किए हैं।’

बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि रणबीर ने भगवान राम का किरदार निभाने के लिए शराब और नॉन वेज छोड़ दिया।

रामायण के सेट का एक्सपीरियंस रवि ने आगे रामायण को यज्ञ से कम्पेयर करते हुए कहा, ‘मैं 25 साल से सेट पर हूं और आम तौर पर सेट पर काफी शोर-शराबा था। लेकिन मैंने कभी सेट पर ऐसे प्यार से चीजें होती नहीं दिखी। सब क्लॉकवर्क की तरह चलता रहा, एक भी शिफ्ट आगे बढ़ी नहीं। सब समय पर रहते थे और सबने हमारे शिप के कमांडर नितेश सर को सरेंडर कर दिया था।’