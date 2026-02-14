रणबीर कपूर ने बताया कब शुरू होगी ब्रह्मास्त्र 2 और एनिमल पार्क की शूटिंग, रामायण के बाद आएगी लव एंड वॉर
रणबीर कपूर ने हाल में अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 और एनिमल पार्क की शूटिंग की जानकारी दे दी है। साथ ये ये हिंट भी दे दिया कि रामायण के बाद रिलीज होगी लव एंड वॉर। जानिए कब आ रही हैं एक्टर की ये फिल्में।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पिछले करीब ढाई सालों से स्क्रीन से गायब हैं। आखिरी बार उन्हें साल 2023 में आई फिल्म एनिमल में देखा गया था। लेकिन अब खुद रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्मों की जानकारी दे दी है। एक्टर ने बता दिया है कि उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 और एनिमल पार्क को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसके अलावा रणबीर ने ये भी हिंट दे दिया है कि लव एंड वॉर की रिलीज रामायण के बाद हो सकती है।
ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग की जानकारी
रणबीर कपूर ने अपने शू ब्रांड के एक साल पूरे होने पर फैंस के साथ लाइव सेशन किया है। इस दौरान एक्टर ने यूजर्स के कमेंट का जवाब देते हुए आने वाली फिल्मों को लेकर अपडेट दे दिया है। रणबीर कपूर ने बताया कि वो जल्दी ही अयान मुखर्जी के साथ ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म एनिमल पार्क की शूटिंग से जुड़ी अपडेट देते हुए रणबीर कहते हैं कि ये फिल्म अगली साल मिड में शुरू होगी। यानी एनिमल पार्क की शूटिंग जून 2027 तक शुरू हो जाएगी।
रामायण के बाद रिलीज होगी लव एंड वॉर
अपने लाइव सेशन में रणबीर कपूर ने लव एंड वॉर की रिलीज पर भी हिंट दे दिया है। एक्टर से जब पूछा गया कि उनकी फिल्में कब रिलीज हो रही हैं। इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि रामायण इस साल दिवाली पर आ रही है और उसके बाद लव एंड वॉर। यानी लव एंड वॉर अब आगे के लिए टल गई है। इसी फिल्म में रणबीर पत्नी आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नजर आने वाले हैं। डायरेक्शन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं।
फैंस के सवालों के दिए जवाब
इस लाइव सेशन के दौरान रणबीर कपूर को पाकिस्तान के फैंस के भी कमेंट आए। एक यूजर ने एक्टर से रॉकस्टार 2 के बारे में पूछ लिया। इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि रॉकस्टार 2 की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये तब ही पॉसिबल है जब इम्तियाज के पास कोई स्क्रिप्ट को जेडन को वापस लाने की। इस सेशन में फैंस ने रणबीर की फिल्म तमाशा, राकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर और बॉम्बे वेलवेट की तारीफ की। रणबीर कपूर ने ये भी बताया कि उन्होंने पिछले तीन सालों में अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत की है। इस लंबे इंतजार का अच्छा असर उनकी आने वाली फिल्मों में दिखेगा।
बता दें, इस साल रणबीर कपूर की फिल्म रामायण रिलीज हो रही है। उसके बाद लव एंड वॉर की दस्तक होगी। दोनों ही फिल्में बेहद खास हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
