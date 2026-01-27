Hindustan Hindi News
इस दिन से शुरू होगी रणबीर कपूर की एनिमल पार्क की शूटिंग, निभाएंगे हीरो और विलेन का किरदार

संक्षेप:

रणबीर कपूर ने हाल में अपनी फिल्म एनिमल पार्क के बारे में बात की। एक्टर ने फिल्म शुरू होने और कहानी को लेकर बात की। साथ ही अपने किरदारों के बारे में अहम जानकारी दी। जानिए कब बन रही है एनिमल पार्क।

Jan 27, 2026 12:57 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामायण और लव एंड वॉर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस साल एक्टर की ये दो बड़ी फिल्में धमाका करने वाली हैं। इसके अलावा एक्टर के पास एनिमल पार्क भी है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी साल 2023 की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। एनिमल पार्क इसी का दूसरा पार्ट है। अब रणबीर ने हाल में कन्फर्म कर दिया है कि एनिमल पार्क को थिएटर तक पहुंचने में लंबा समय लगने वाला है।

तीन पार्ट्स में बनेगी एनिमल?

हाल में डेडलाइन हॉलीवुड के साथ बातचीत में रणबीर कपूर ने बताया कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अभी प्रभास के साथ बन रही फिल्म स्पिरिट की शूटिंग में बिजी हैं। एक्टर ने बताया कि वो एनिमल पार्क 2027 में शुरू कर सकते हैं। अभी यह दूर है। रणबीर ने ये भी बताया कि डायरेक्टर अपनी ये फिल्म तीन भागों में बनाना चाहते हैं। दूसरे पार्ट का नाम एनिमल पार्क है। तीसरे पार्ट के नाम के बारे में जानकारी नहीं दी है।

रणबीर कपूर

हीरो और विलेन दोनों का किरदार निभाएंगे रणबीर

रणबीर ने आगे फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो पहली फिल्म से ही डायरेक्टर के साथ अपने आईडिया शेयर करते आए हैं। डायरेक्टर कहानी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इस पर विचार हो रहा है। रणबीर ने कहा, ‘ये बेहद मजेदार होने वाला है क्योंकि अब मुझे दो किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, हीरो और विलेन का। यह एक बेहद एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और डायरेक्टर भी बहुत ओरिजिनल है। मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूं’। रणबीर ने ये भी बताया कि एनिमल पार्क में वो डबल रोल में होंगे। विलेन प्लास्टिक सर्जरी करवा के हीरो जैसा दिखने लगता है।

परफॉरमेंस ने बटोरी थीं तारीफ

बता दें, साल 2023 में आई फिल्म एनिमल सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई के साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स से परफॉरमेंस के लिए तारीफें भी बटोरी थी। अब ऑडियंस को रणबीर की आने वाली फिल्मों का इंतजार हो रहा है।

