दशहरा पर CM शुभेंदु की सौगात, बंगाल में टैक्स फ्री हुई रणबीर कपूर की ‘रामायण’
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिल्म रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को राज्य में टैक्स फ्री किए जाने का ऐलान किया है। फिल्म 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है।
रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ इस समय की सबसे चर्चित फिल्म बनी हुई है। आज फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है और ऑडियंस इसकी रिलीज का इंतजार कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिल्म को लेकर एक बयान दे दिया है। हाल में उन्होंने कहा कि फिल्म रामायण को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा। दशहरा के मौके पर सीएम की तरफ से ये खास सौगात मिली है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि आने वाले दिनों में श्री कृष्णा और अर्जुन पर भी फिल्में बनेंगी और उन्हें भी टैक्स फ्री किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिल्म रामायण टैक्स फ्री की
रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ थिएटर में रिलीज होने से पहले पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। हाल में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ‘रामायण’ को लेकर ANI से कहा, ‘फिल्म ‘द केरला स्टोरी’, ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘द बंगाल फाइल्स’ सभी को टैक्स फ्री किया गया। यही अब रणबीर की रामायण पर भी लागू किया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में श्री कृष्णा और अर्जुन पर भी बनी फिल्मों को टैक्स फ्री करेंगे।
रामायण बनी सबसे महंगी फिल्म
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण देश की सबसे महंगी फिल्म बताई गई है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया था कि फिल्म के दोनों भागों को बनाने में उन्होंने 4000 करोड़ का बजट खर्च किया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास की ये सबसे महंगी फिल्म है। इसे दो भागों में बनाया गया है। पहला भाग राम के जन्म से लेकर सीता हरण के बारे में है। रामायण का ये पहला भाग दुनियाभर में 5 नवंबर को दिवाली से पहले रिलीज हो रहा है। वहीं इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर दस्तक देगा।
रामायण की एडवांस बुकिंग से हुई इतनी कमाई
आज से फिल्म रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। एक दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 7.30 करोड़ से ज्यादा की कमाई रिलीज के 15 दिन पहले कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स नॉर्थ अमेरिका से मिल रहा है। वहां 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी फिल्म की टिकटें बड़ी संख्या में बिक रही हैं। ऐसा माना जा रहा है रिलीज के दिन तक एडवांस बुकिंग से ही फिल्म मोटी रकम वसूल लेगी।
नितेश तिवारी का डायरेक्शन
नितेश तिवारी ने रामायण का डायरेक्शन किया है। विदेशी तकनीशियन की मदद से फिल्म को ये रूप दिया गया है। ट्रेलर में दिखी झलक से इसे एक शानदार फिल्मबताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चे हो रहे हैं। यश को रावण के लुक में देख ऑडियंस इम्प्रेस हुई है। अब फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी