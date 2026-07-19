रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर हुआ लीक, रावण के अवतार में यश ने किया इम्प्रेस, साई पल्लवी भी आई नजर
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर ऑडियंस के लिए रिलीज से पहले लीक हो गया है। रावण का अवतार आ रहा है पसंद, सीता बनीं साई पल्लवी भी कर रही हैं इम्प्रेस।
रणबीर कपूर की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई है। फिल्म की ग्रैंड कास्ट और एक बड़े प्रोजेक्ट को स्क्रीन पर देखने का इंतजार हो रहा है। हाल में दिल्ली में फिल्म का एक्सक्लूसिव ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था। ये ट्रेलर मीडिया और कुछ खास हस्तियों को दिखाया गया। इस दौरान होस्ट और फिल्म पर काम कर रहे कवि कुमार विश्वास ने मौजूद लोगों से फोन का इस्तेमाल नहीं करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नियमों को तोड़ते हुए अब ये ट्रेलर रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है।
फिल्म का लीक हुआ ट्रेलर
X पर रामायण के ट्रेलर का लीक हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की शुरुआत में दहाड़ते हुए रावण को दिखाया गया है। अगले सीन में राम की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो बाण चलाते दिख रहे हैं। कैकयी के किरदार में लारा दत्ता की एक झलक है जब वो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजती हैं। दशरथ के किरदार में अरुण गोविल सबसे शानदार लग रहे हैं। सीता बनीं साई पल्लवी 14 वर्ष के वनवास को अपना भाग्य बताती नजर आ रही हैं। इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है मेकर्स ने रामायण को नया रूप देने की कोशिश तो की है लेकिन कोई खिलवाड़ नहीं लग रहा। सभी के लिए ये ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।
विद्वानों ने लिखे हैं डायलॉग?
नितेश तिवारी की रामायण एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मेकर्स कई सालों से इसे फिल्म का रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के डायलॉग ज्ञाताओं और विद्वानों की मदद से लिखे गए हैं। रामायण देश के लोगों के लिए इमोशन है। ऐसे में मेकर्स ने हर बारीकी पर ध्यान देने की कोशिश की है।
फिल्म का बजट
रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स ने इस फिल्म को ग्रैंड बनाने के लिए 4 हजार करोड़ तक खर्च किए हैं। फिल्म के VFX, सेट और कास्ट पर मोटी रकम खर्च की गई है। फिल्म को दो भागों में बनाया गया है। पहले भाग में राम की जर्नी और दिखाया जाएगा और दूसरे भाग में रावण के साथ युद्ध। इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल, लारा दत्ता, शोभना, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे, अरुण गोविल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म इस दिवाली दस्तक देगी। 24 जुलाई को ट्रेलर रिलीज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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