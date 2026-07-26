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Dhoom 4: धूम 4 में नहीं होंगे रणबीर कपूर, अफवाहों पर सालों बाद तोड़ी चुप्पी

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Ranbir Kapoor on Dhoom 4: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रणबीर ने अपनी फिल्म लव एंड वॉर के बारे में बात की। उन्होंने साफ किया कि वो धूम 4 का हिस्सा नहीं हैं।  

Ranbir Kapoor on Dhoom 4
धूम 4 को लेकर क्या बोले रणबीर कपूर

रामायण का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज किया गया है। ट्रेलर रिलीज के मौके पर रणबीर कपूर, यश, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा मौजद रहे। इस इवेंट के दौरान एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में रणबीर कपूर ने बताया अपनी अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर के बारे में बात की। इसी के बात उन्होंने साफ किया कि वो धूम 4 का हिस्सा नहीं हैं।

धूम 4 में नहीं नजर आएंगे रणबीर कपूर

रिव्यू नेशन यूट्यूब चैनल पर होस्ट ने कहा कि रामायण के अलावा यश टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स में नजर आएंगे, और रणबीर धूम 4 में नजर आएंगे। हालांकि, रणबीर कपूर ने कहा कि धूम 4 में काम करने को लेकर इनकार किया। उन्होंने कहा- नहीं, अभी मैं रामायण पर काम कर रहा हूं और एक और फिल्म है लव एंड वॉर, जो संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की है। वो अगले साल 24 जनवरी को रिलीज होगी।

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2024 में रणबीर के धूम 4 में होने की उड़ी थी अफवाह

बता दें, साल 2024 में खबर आई थी कि रणबीर कपूर धूम 4 में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि रणबीर कपूर ने भी फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, रणबीर कपूर ने धूम 4 को लेकर इनकार किया है।

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साल 2004 में रिलीज हुई थी पहली धूम

धूम फ्रेंचाइजी की बात करें तो फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट साल 2004 में आया था। पहले पार्ट में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम और ईशा देओल नजर आई थीं। साल 2006 में धूम 2 रिलीज हुई थी। धूम 2 में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय नजर आई थीं। साल 2013 में धूम 3 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आमिर खान के डबल रोल में थे।

रणबीर कपूर की लव एंड वॉर की बात करें तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ उनकी पत्नी आलिया भट्ट और विकी कौशल नजर आएंगे। फैंस रणबीर की लव एंड वॉर को लेकर भी काफी उत्साहित हैं।

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रणबीर कपूर की रामायण के बारे में

रामायण की बात करें तो नितेश तिवारी की इस फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। वहीं, फिल्म का अगला पार्ट साल 2027 में रिलीज होगा। रणबीर कपूर फिल्म में राम की भूमिका में नजर आएंगे। यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। साई पल्लवी सीता की भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में रवि दुबे, काजल अग्रवाल, सनी देओल और अरुण गोविल जैसे कलाकार नजर आएंगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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