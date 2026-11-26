'रणबीर कपूर को रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर लाइफ में मदद मिलेगी' - इम्तियाज अली
रणबीर कपूर ने रामायण फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया है। पहले जहां कई लोगों को रणबीर के इस किरदार को निभाने पर शक था कि वह इसे सही कर पाएंगे कि नहीं, वहीं बाद में सबने उनकी खूब तारीफ की है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की चर्चा ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी हो रही है। नितेश तिवारी की डायरेक्टेड इस फिल्म में रणबीर ने भगवान राम का किरदार निभाया है। अब फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने बताया कि हाल ही में उन्होंने फिल्म देखी है। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर की एक्टिंग उन्हें कैसी लगी है। इम्तियाज का कहना है कि रणबीर को इस किरदार को निभाने के बाद लाइफ में काफी मदद मिलेगी।
रणबीर को लेकर क्या बोले इम्तियाज
पीटीआई से बात करते हुए इम्तियाज ने रणबीर की एक्टिंग की तारीफ की और कहा कि उन्हें फिल्म देखकर काफी अच्छा लगा। इम्तियाज ने यह भी कहा कि भगवान राम का किरदार निभाकर रणबीर की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएगा। इम्तियाज ने कहा, ‘कई ऐसे पार्ट्स थे जहां वह बहुत ज्यादा अच्छे थे। वह बेस्ट हैं, वह अच्छे एक्टर हैं और काफी अच्छा काम किया है। उन्हें देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगता है भगवान राम का किरदार निभाकर उन्हें अपनी लाइफ में भी काफी मदद मिलेगी।’
फिल्में डायरेक्ट करना चाहते हैं रणबीर
रामायण पर चर्चा करने के अलावा इम्तियाज ने रणबीर की महत्वाकांक्षा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि रणबीर कैमरे के पीछे से फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। हाल ही में रणबीर ने बताया कि वह अपने एक्टिंग करियर के आखिरी दशक में हैं और उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की।
रणबीर ने डायरेक्शन को लेकर डिस्कस किया था
इम्तियाज ने कहा, ‘यहां तक की रणबीर ने फिल्मों में एक्टिंग शुरू करने से पहले एक बार मुझसे फिल्म डायरेक्शन को लेकर डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि वह डायरेक्ट करना चाहते हैं और कपूर परिवार से आने के बाद और ऐसे माइंड का मतलब मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा कि वह डायरेक्शन करें। मैं तब सरप्राइज होंगा अगर वह डायरेक्ट नहीं करेंगे।’
इम्तियाज बोले बस रणबीर एक्टिंग ना छोड़ें
हालांकि इम्तियाज का कहना है कि वह चाहते हैं कि रणबीर डायरेक्शन में जाएं, लेकिन इसके वह यह भी चाहते हैं कि रणबीर बतौर एक्टर और अच्छी फिल्में करें। वह बोले, लेकिन देखते हैं कि अगर वह डायरेक्शन करते हैं तो वह उसे एंजॉय करते हैं कि नहीं। मैं चाहता हूं कि वह डायरेक्शन के लिए एक्टिंग ना छोड़ें। लेकिन उनका एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन में इंट्रेस्ट रहा है।
खैर रामायण के बारे में बता दें कि इस फिल्म में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, यश ने रावण, रवि दुबे ने लक्ष्मण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। फिल्म में इनके अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, राघव जुयाल, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी हैं।
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