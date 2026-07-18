रणबीर कपूर ने क्यों मांगी ऑडियंस से माफी? ट्रेलर लॉन्च में पहले बोले- 'जय श्री राम' और फिर...
रणबीर कपूर ने फिल्म ‘रामायण - पार्ट 1’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में लोगों से माफी मांगी। इसी इवेंट में उन्होंने अरुण गोविल की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वह उनका एक प्रतिशत भी राम के किरदार में कर पाए तो अपनी मेहनत वसूल समझेंगे।
रामायण (पार्ट-1) में श्रीराम का किरदार निभाने वाले एक्टर रणबीर कपूर जब शनिवार को जब फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही माफी मांगने से की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रणबीर कपूर को माफी मांगनी पड़ी? चलिए जानते हैं। दरअसल नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म रामायण का ट्रेलर देश के लिए 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। लेकिन कुछ मुट्ठी भर खास लोगों के लिए इसकी स्क्रीनिंग दिल्ली के प्रगति मैदान में विशेष रूप से की गई। फिल्म के ट्रेलर स्क्रीनिंग इवेंट में रणबीर कपूर समेत फिल्म की अन्य स्टार कास्ट भी मौजूद थी। हालांकि रणबीर कपूर आंखों पर काला चश्मा लगाकर पहुंचे थे।
ट्रेलर इवेंट में क्यों मांगी ऑडियंस से माफी?
रणबीर कपूर मंच पर पहुंचे और उन्होंने 'जय श्री राम' का नारा लगाया। रणबीर कपूर ने ऑडियंस से कहा, "नमस्ते। मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने यह काला चश्मा पहना हुआ है। मेरी आंखों में इनफेक्शन हुआ है, लेकिन इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ अफेक्शन है। इसलिए प्लीज इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।" मालूम हो कि पिछले दिनों ही यह खबर आई थी कि रणबीर को उनकी बेटी से आंख का संक्रमण (conjunctivitis) हो गया है। हालांकि बावजूद इसके वह अपने काम के प्रति समर्पण रखते हुए रामायण के ट्रेलर लॉन्च स्क्रीनिंग का हिस्सा बनेंगे।
रणबीर कपूर के सामने है बड़ी चुनौती
इवेंट में रणबीर कपूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, "पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूंगा।" रणबीर के यह कहते ही रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल उठ खडे़ हुए। इस पर रणबीर कपूर ने कहा- सर आप प्लीज बैठे रहिए। आपने इतनी खूबसूरती, निष्ठा और गरिमा के साथ यह जिम्मेदारी इतने सालों तक निभाई है। जिस किसी ने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, वह आपसे बहुत गहराई से प्रेरित हुआ है। जिस तरह आपने राम का किरदार निभाया था, अगर मैं उसका बहुत थोड़ा सा भी कर पाया, तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई।" रणबीर कपूर की यह बात सुनकर अरुण गोविल मुस्कुरा दिए।
फिर कोई नहीं बन पाया अरुण जैसा राम
मालूम हो कि अभी तक रामायण कई बार बन चुकी है, लेकिन रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार जिस खूबसूरती से अरुण गोविल ने निभाया, वैसा फिर कभी कोई नहीं निभा सका। इसी तरह 'देवों के देव - महादेव' सीरियल में मोहित रैना ने जिस खूबसूरती से महादेव का किरदार निभाया था, वैसा फिर कभी कोई नहीं कर सका। जाहिर तौर पर रणबीर कपूर के लिए चुनौती आसान नहीं है। भले ही वह बड़े पर्दे के कलाकार हैं, लेकिन यह सच है कि वह अगर अरुण गोविल का कुछ प्रतिशत भी कर पाए जो जनता उन्हें खुली बाहों से अपना लेगी।
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