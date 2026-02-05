Hindustan Hindi News
कब शुरू होगी एनिमल पार्ट 2 की शूटिंग? संदीप वांगा ने बताया, कहानी पर दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

रणबीर कपूर की एनिमल के पार्ट 2 एनिमल पार्क को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपडेट दिया। संदीप ने बाताया कि वो कब से पार्ट 2 का शूट शुरू करेंगे। इस वक्त संदीप अपनी फिल्म स्पिरिट के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं। 

Feb 05, 2026 12:00 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2023 में रिलीज हुई एनिमल बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट में से एक है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था। एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क की झलक देखने को मिली थी। अब एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म के पार्ट 2 को लेकर अपडेट दिया है। संदीप वांगा ने बताया कि वो कबसे फिल्म के पार्ट का शूट शुरू करेंगे। संदीप वांगा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं।

जापान में रिलीज होगी एनिमल

रणबीर कपूर की एनिमल अब जापान में रिलीज होने वाली है। फिल्म 13 फरवरी को जापान में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले संदीप और रणबीर ने जापान में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर संदीप वांगा ने फिल्म के पार्ट 2 एनिमल पार्क को लेकर अपडेट दिया है।

कब शुरू होगी एनिमल पार्क की शूटिंग?

वांगा जो इस वक्त अपनी फिल्म स्पिरिट के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही वो स्पिरिट से फ्री होंगे, वो एनिमल पार्क का शूट शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, "मेरी मौजूदा फिल्म की शूटिंग पूरी होते ही 'एनिमल पार्क' की शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसमें कई एनिमल होंगे। ये दो ऐसे भाइयों की वॉर है, जिसमें दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इस वजह से ही मुझे लगा कि फिल्म के लिए बेस्ट टाइटल 'एनिमल पार्क' है। फिलहाल हमारा यही प्लान है की हम मिड 2027 में 'एनिमल पार्क' की शूटिंग शुरू कर देंगे।"

एनिमल पार्क को लेकर क्या बोले रणबीर कपूर

वहीं, रणबीर कपूर ने इस मौके पर कहा, “संदीप के साथ सेट पर वापस आने और इस किरदार को निभाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं! अब एक किरदार होगा, क्योंकि ये जारी रहने वाली कहानी है। पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही उनके (संदीप) मन में पार्ट 2 की कहानी बहुत साफ थी। एक एक्टर के तौर पर यह मेरे लिए बहुत रोमांचक और प्रेरणादायक है। हम दोनों लगातार बातचीत करते रहते हैं और अलग-अलग आइडियाज पर चर्चा करते रहते हैं।”

