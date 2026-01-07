Hindustan Hindi News
ब्रेकअप के बाद सेट पर कैसा था रणबीर और दीपिका का रिश्ता, ये जवानी है दीवानी एक्टर बोले- दोनों की कभी भी लड़ाई…

संक्षेप:

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ ये जवानी है दीवानी में काम कर चुके एक्टर नवीन कौशिक ने बताया कि ब्रेकअप के बाद रणबीर और दीपिका एक दूसरे के साथ कोऑर्डियल थे। ये जवानी है दीवानी के सेट पर दोनों एक्टर्स बिल्कुल प्रोफेशनल थे। 

Jan 07, 2026 10:21 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं। एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे को असल लाइफ में डेट किया था। हालांकि, दो साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दीपिका और रणबीर का भले ही ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने स्क्रीन शेयर की। ये जवानी है दीवानी रणबीर और दीपिका के ब्रेकअप के बाद आई फिल्म थी। इस फिल्म में दोनों के साथ धुरंधर एक्टर नवीन कौशिक नजर आए थे। अब नवीन ने बताया था कि सेट पर दोनों का व्यवहार एकदम प्रोफेशनल होता था।

ब्रेकअप के बाद पहली बार साथ काम कर रहे थे रणबीर और दीपिका

ब्रेकअप के बाद ये पहली बार था जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण साथ आ रहे थे। सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में नवीन कौशिक ने बताया, “वो पूरी तरह से प्रोफेशनल थे। औरों की तरह हम भी सोच रहे थे कि इन दोनों की कभी भी लड़ाई हो सकती है। हम लोग सोच रहे थे कि अगर कुछ होता है तो हम उसके गवाह बनेंगे और हमारे पास कुछ गॉसिप होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।”

सेट पर रणबीर और दीपिका दोनों थे काफी प्रोफेशनल

नवीन ने बताया, “वो दोनों सेट पर बिल्कुल प्रोफेशनल थे। हमारा शूट काफी कठिन था, लॉन्ग वर्किंग घंटों की वजह से नहीं बल्कि शूट की लोकेशन्स की वजह से। हम बहुत खड़ी पहाड़ियों पर शूटिंग कर रहे थे, कभी-कभी तो दस फीट सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, और वहीं शूटिंग करते थे। इसके बावजूद, बीच-बीच में पूरी कास्ट और क्रू के साथ पार्टियां होती रहती थीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे और कॉर्डियल थे।”

ब्रेकअप के बाद पहली बार साथ काम कर रहे थे दीपिका और रणबीर

धुरंधर ने बढ़ाया नवीन का हौसला

नवीन ने फिल्म में सुमेर की भूमिका निभाई थी। धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म में नवीन ने डोंगा का किरदार निभाया है। धुरंधर ने जिस तरह का कमाल दिखाया है, नवीन कौशिक उससे काफी खुश हैं। नवीन कौशिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का प्लान कर रहे थे, लेकिन धुरंधर ने उनका हौसला बढ़ाया है।

