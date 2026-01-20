'लव एंड वॉर' से लीक हुआ रणबीर-आलिया का लुक, विक्की कौशल के लुक पर एक्साइटमेंट बरकरार

संक्षेप: Ranbir Kapoor and Alia Bhatt: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' कब आएगी यह तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन उससे पहले फिल्म से दोनों स्टार्स का फर्स्ट लुक लीक हो गया है।

एनिमल के बाद अब रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं और इसमें आलिया भट्ट फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म की कहानी थोड़ा पुराने जमाने में गढ़ी गई है, इसलिए किरदारों का लुक भी उसी तरह का रखा जाएगा। पद्मावत, देवदास, बाजीराव मस्तानी और हीरामंडी जैसे प्रोजेक्ट बना चुके संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर और आलिया भट्ट की फिल्म से कुछ तस्वीरें सोशल मीडया पर लीक हो गई हैं।

रणबीर-आलिया के लुक पर छिड़ी चर्चा रणवीर कपूर जहां हल्की मूछों के साथ बड़े और खुले कॉलर वाली शर्ट में नजर आ रहे हैं तो वहीं आलिया भट्ट को हेयर बैंड के साथ पीछे की तरफ उठे हुए बालों वाली हेयर स्टाइल में लेट 80 के दशक की आउटफिट में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर दोनों की ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा- टाइटल की अनाउंसमेंट के बाद फिल्म से जो उम्मीद होती है, संजय लीला भंसाली उससे बिलकुल अलग ही कुछ लेकर आते हैं। कुछ लोगों ने लुक्स को लेकर कमेंट किए हैं।