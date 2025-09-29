Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Daughter Raha Creates Birthday Card for Papa on Birthday रणबीर को बर्थडे गिफ्ट में बेटी राहा से मिले 43 किस, आलिया भट्ट ने पोस्ट कीं ये अनदेखी तस्वीरें, Bollywood Hindi News - Hindustan
रणबीर को बर्थडे गिफ्ट में बेटी राहा से मिले 43 किस, आलिया भट्ट ने पोस्ट कीं ये अनदेखी तस्वीरें

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा ने अपने पापा के बर्थडे पर 43 किस दिए और एक हैंड रिटेन कार्ड तैयार किया। आलिया भट्ट ने जब अपने पति रणबीर को इंस्टा पर बर्थडे विश किया तो बेटी के बनाए इस कार्ड की तस्वीर भी पोस्ट की।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:39 AM
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने रविवार को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। शाम ढलने तक आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक खास पोस्ट किया, जिसमें दोनों की खूबसूरत तस्वीर के साथ-साथ बेटी राहा का अपने पापा के लिए बनाया एक स्पेशल हैंड रिटेन बर्थडे कार्ड भी था। रणबीर ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में 43वें बर्थडे पर 43 किस दिए। आलिया भट्ट ने जो पोस्ट किया है उसके कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो हमारे सब कुछ, और हमारी रूह।" कमेंट सेक्शन में ढेरों सेलेब्स रणबीर कपूर को बर्थडे विश करते नजर आए।

राहा ने बनाया पापा के लिए बर्थडे कार्ड

आलिया भट्ट ने जो पोस्ट की उसमें पहली स्लाइड पर है वो फोटो जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समंदर किनारे दूर कहीं सूरज डूबने का नजारा देखते नजर आ रहे हैं। दूसरी फोटो एक टॉय केक की है जिसकी एक स्लाइस को रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा ने पकड़ा हुआ है। तीसरी फोटो में राहा का बनाया वो बर्थडे कार्ड है जिस पर उसने लिखा- हैप्पी बर्थडे, बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड।

रणबीर को गिफ्ट में बेटी से मिले 43 किस

रणबीर कपूर यूं तो अपनी निजी जिंदगी को लेकर प्राइवेसी रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन अपने बर्थडे पर बेटी से मिले गिफ्ट के बारे में उन्होंने बताया, "मैंने बस आलिया और राहा के साथ पूरा दिन बिताया और कुछ नहीं किया। राहा ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे 43 किस देगी, तो मुझे वो गिफ्ट मिला और उसने मेरे लिए एक खूबसूरत सा कार्ड बनाया। इस सबने मुझे भावुक कर दिया। यह वाकई मेरे लिए एक बहुत परफेक्ट बर्थडे था।" एक लाइव सेशन में रणबीर ने कहा- बीते 2 दिन बहुत खास रहे हैं क्योंकि मैं मां, आलिया और राहा के साथ था।

कमेंट बॉक्स में सेलेब्स ने किया विश

कुछ ही घंटों में इस पोस्ट को 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक और रीपोस्ट किया है। सबा पटौदी ने पोस्ट पर कमेंट किया- हैप्पी बर्थडे रणबीर। राहा का बनाया कार्ड बहुत प्यारा है। आयुष्मान खुराना ने जहां कमेंट सेक्शन में हर्ट इमोजी बनाए हैं वहीं बिपाशा बसु ने कमेंट किया- हैप्पी बर्थडे रणबीर। तुम तीनों को बहुत सारा प्यार। नम्रता शिरोदकर, रकुल प्रीत और डब्बू रत्नानी जैसे अन्य तमाम सेलेब्स ने भी पोस्ट करके रणबीर कपूर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और तस्वीरों की तारीफ की है।

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्में

बात वर्क फ्रंट की करें तो रणबीर की पिछली फिल्म 'एनिमल' थी जिसे काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो RK जल्द ही 'लव एंड वॉर', 'रामायण - पार्ट वन', 'एनिमल पार्क' और 'रामायण - पार्ट टू' में काम करते नजर आएंगे। इनमें 'रामायण पार्ट वन' के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। फिल्म का टीजर वीडियो पहले ही रिलीज किया जा चुका है। क्योंकि फिल्म की रिलीज में अभी वक्त है, ऐसे में मुश्किल है कि मेकर्स इस दशहरे पर कुछ और रिलीज करें।

