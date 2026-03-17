रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर के लिए साइन हुए 500 NDA, जानिए क्यों?
संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर के लिए रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल ने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया है। अब तक 500 अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इसके अलावा ये फिल्म इस वजह से सबसे महंगी बनती जा रही है।
संजय लीला भंसाली अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिल्म लव एंड वॉर बना रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट भी शानदार है जिसमें रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। फिल्म की अधिकतर शूटिंग पूरी हो चुकी है और मेकर्स जल्द इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को लीक होने से बचाने के लिए अब 500 नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स (NDA) साइन करवाए गए है। फिल्म से जुड़े हर एक शख्स से अग्रीमेंट साइन करवाया गया है।
रणबीर, आलिया और विकी ने अग्रीमेंट किया साइन
संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों की सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहते हैं। लेकिन पिछले साल लव एंड वॉर के शूटिंग सेट से आलिया भट्ट के लुक के साथ एक्शन सीन के वीडियो वायरल हो गए थे। इन सीन को लेकर मीडिया में खूब खबरें बनीं। ऐसे में संजय लीला भंसाली नहीं चाहते कि रिलीज से पहले फिल्म से जुड़ी जानकारी ऑडियंस के बीच पहुंच जाए। ऐसे में एक पोर्टल ने फिल्म से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया कि मेकर्स ने 500 NDA साइन करवाए हैं। इस अग्रीमेंट को कास्ट के साथ बड़ी संख्या में इस फिल्म से जुड़े क्रू मेंबर्स ने भी साइन किया है। बताया गया है 500 NDA साइन किए जा चुके हैं। आगे और भी हो सकते हैं। इससे फिल्म के सीन, जरूरी विजुअल्स, जानकारी को लीक होने से बचाया जा सकता है।
सबसे महंगी फिल्म
लव एंड वॉर पर पिछले करीब डेढ़ साल से काम चल रहा है। इस बीच खबर सामने आई थी कि संजय लीला भंसाली ने कई सीन दोबारा से शूट किए हैं। दरअसल वो पहले शूट किए सीन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कई सीन को दोबारा शूट किया जिसके बाद फिल्म की रिलीज में भी देरी की खबर आई। बड़े सीन को दोबारा शूट करने की वजह से फुइल्म का बजट भी बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये संजय लीला भंसाली की सबसे महंगी फिल्म है। उसकी एक वजह फिल्म में इस्तेमाल होने वाला एरियल का इस्तेमाल भी है। डायरेक्टर ने एरियल एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं।
लव एंड वॉर की रिलीज डिटेल
बता दें, रिपोर्ट थी कि ये फिल्म अगस्त तक थिएटर में दस्तक देने वाली है। लेकिन रणबीर कपूर के मुताबिक उनकी ये फिल्म दिवाली पर आ रही रामायण के बाद रिलीज की जा सकती है। इस फिल्म की कहानी राज कपूर की संगम से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। लव ट्रायंगल है। एक वॉर है और एक्टर्स की जबरदस्त परफॉरमेंस। अब फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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