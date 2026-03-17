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रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर के लिए साइन हुए 500 NDA, जानिए क्यों?

Mar 17, 2026 08:07 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर के लिए रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल ने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया है। अब तक 500 अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इसके अलावा ये फिल्म इस वजह से सबसे महंगी बनती जा रही है।

रणबीर कपूर-विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर के लिए साइन हुए 500 NDA, जानिए क्यों?

संजय लीला भंसाली अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिल्म लव एंड वॉर बना रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट भी शानदार है जिसमें रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। फिल्म की अधिकतर शूटिंग पूरी हो चुकी है और मेकर्स जल्द इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को लीक होने से बचाने के लिए अब 500 नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स (NDA) साइन करवाए गए है। फिल्म से जुड़े हर एक शख्स से अग्रीमेंट साइन करवाया गया है।

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रणबीर, आलिया और विकी ने अग्रीमेंट किया साइन

संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों की सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहते हैं। लेकिन पिछले साल लव एंड वॉर के शूटिंग सेट से आलिया भट्ट के लुक के साथ एक्शन सीन के वीडियो वायरल हो गए थे। इन सीन को लेकर मीडिया में खूब खबरें बनीं। ऐसे में संजय लीला भंसाली नहीं चाहते कि रिलीज से पहले फिल्म से जुड़ी जानकारी ऑडियंस के बीच पहुंच जाए। ऐसे में एक पोर्टल ने फिल्म से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया कि मेकर्स ने 500 NDA साइन करवाए हैं। इस अग्रीमेंट को कास्ट के साथ बड़ी संख्या में इस फिल्म से जुड़े क्रू मेंबर्स ने भी साइन किया है। बताया गया है 500 NDA साइन किए जा चुके हैं। आगे और भी हो सकते हैं। इससे फिल्म के सीन, जरूरी विजुअल्स, जानकारी को लीक होने से बचाया जा सकता है।

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फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का लुक

सबसे महंगी फिल्म

लव एंड वॉर पर पिछले करीब डेढ़ साल से काम चल रहा है। इस बीच खबर सामने आई थी कि संजय लीला भंसाली ने कई सीन दोबारा से शूट किए हैं। दरअसल वो पहले शूट किए सीन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कई सीन को दोबारा शूट किया जिसके बाद फिल्म की रिलीज में भी देरी की खबर आई। बड़े सीन को दोबारा शूट करने की वजह से फुइल्म का बजट भी बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये संजय लीला भंसाली की सबसे महंगी फिल्म है। उसकी एक वजह फिल्म में इस्तेमाल होने वाला एरियल का इस्तेमाल भी है। डायरेक्टर ने एरियल एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं।

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लव एंड वॉर की रिलीज डिटेल

बता दें, रिपोर्ट थी कि ये फिल्म अगस्त तक थिएटर में दस्तक देने वाली है। लेकिन रणबीर कपूर के मुताबिक उनकी ये फिल्म दिवाली पर आ रही रामायण के बाद रिलीज की जा सकती है। इस फिल्म की कहानी राज कपूर की संगम से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। लव ट्रायंगल है। एक वॉर है और एक्टर्स की जबरदस्त परफॉरमेंस। अब फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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